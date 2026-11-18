Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses experimentarán un clima nublado con posibilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 20.5 °C y 25.3 °C.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses se encontrarán bajo un cielo nublado, con una temperatura actual de 20.5 °C que se sentirá como 23.3 °C. La humedad es alta, alcanzando un 85%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

Se prevé que durante el día, la temperatura máxima llegue a los 25.3 °C, mientras que la mínima se mantendrá en los 20.5 °C. Este clima fresco puede ser ideal para actividades al aire libre, aunque las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.

Los pronósticos indican que habrá lluvias irregulares en las cercanías, lo que podría afectar la visibilidad y el disfrute de las actividades al aire libre. Los termenses deben estar preparados para posibles chaparrones a lo largo del día.

A medida que avance la semana, el clima no mostrará grandes cambios significativos, con temperaturas que oscilarán entre los 19.3 °C y los 27.1 °C para mañana, 19 de noviembre. Las lluvias continuarán siendo una constante.

Para el viernes, se espera que las temperaturas oscilen entre los 20.6 °C y 28.3 °C, manteniendo la tendencia de lluvias en la región. Es recomendable que los termenses planifiquen sus actividades considerando las condiciones climáticas inestables.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.