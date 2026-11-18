La actriz visitó dos salas construidas en la década de 1960 en la ciudad de Battambang, luego de que una organización cultural le solicitara apoyo para recuperar los edificios y preservar el patrimonio cinematográfico del país.

Hoy 07:30

Angelina Jolie visitó dos antiguos cines de Camboya y recibió un pedido para colaborar con su restauración. Se trata del Prasat Meas Theatre y el Battambang Cinema, dos espacios construidos en la década de 1960 que representan una parte importante de la historia cultural de la ciudad de Battambang.

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La visita se realizó el 2 de abril de 2026, por invitación de representantes de la organización artística Phare Ponleu Selpak, que busca recuperar ambos edificios y devolverles una función cultural. La noticia volvió a circular este 18 de noviembre a partir de una publicación de The Times of India.

Según informó el gobernador provincial, Sok Lou, la actriz mostró interés en el pedido, aunque hasta el momento no comunicó una decisión definitiva sobre su participación en el proyecto.

La iniciativa contempla recuperar los edificios para que puedan funcionar como espacios culturales, museos y salas de exhibición cinematográfica. Las autoridades locales consideran que su restauración también podría contribuir al desarrollo turístico de Battambang.

El vínculo de Jolie con Camboya tiene más de dos décadas. Llegó por primera vez al país en el año 2000 para filmar Lara Croft: Tomb Raider y posteriormente adoptó allí a su hijo mayor, Maddox. Además, obtuvo la ciudadanía camboyana en 2005 y desarrolló distintas iniciativas humanitarias y ambientales a través de su fundación.

Importante: aunque la noticia volvió a difundirse en las últimas horas, la visita a los cines ocurrió en abril. No hay confirmación de que Jolie haya comprometido fondos para la restauración.