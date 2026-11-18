La actriz manifestó su interés en participar de la nueva entrega de la saga del agente 007, que estará dirigida por Denis Villeneuve.

Hoy 07:25

Florence Pugh expresó su deseo de formar parte de la próxima película de James Bond, aunque no como protagonista ni como aliada del agente secreto, sino en el papel de una villana.

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Durante su participación en el evento ELLE Women in Hollywood, la actriz aprovechó la ocasión para manifestarle al director Denis Villeneuve su interés en sumarse al proyecto. Incluso bromeó con la posibilidad de interpretar a una antagonista y señaló que esperaba que hubiera un personaje de su estatura.

Florence Pugh

La nueva película de la saga del agente 007 estará dirigida por Villeneuve, cineasta responsable de títulos como Duna y Blade Runner 2049. Por el momento, no se conocieron confirmaciones sobre el elenco ni sobre los personajes que integrarán la historia.

Pugh, reconocida por sus trabajos en Midsommar, Mujercitas y el universo cinematográfico de Marvel, se sumó así a las figuras de Hollywood que manifestaron públicamente su interés en participar de la próxima etapa de James Bond.