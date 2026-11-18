La sesión especial comenzará este miércoles al mediodía y se espera un largo debate. El oficialismo buscará avanzar con dos proyectos centrales para la gestión de Javier Milei, aunque persisten diferencias con sus aliados por algunos artículos.

Hoy 08:05

La Cámara de Diputados de la Nación tendrá este miércoles una jornada de intensa actividad parlamentaria, con una sesión especial convocada para las 12 en la que el Gobierno de Javier Milei buscará avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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La convocatoria fue impulsada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. Se prevé un debate de varias horas que podría extenderse hasta la madrugada, debido a las diferencias que persisten entre los bloques sobre algunos puntos de las iniciativas.

Ley Malvinas: sanciones más duras y polémica por las facultades del Ejecutivo

Uno de los principales proyectos que se tratarán es la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur sin autorización argentina.

La iniciativa contempla multas, restricciones comerciales y penas de hasta 20 años de prisión para los responsables de determinadas actividades ilegales. Además, establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con atribuciones para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad.

Sin embargo, el proyecto genera cuestionamientos de sectores opositores y bloques dialoguistas, especialmente por el capítulo que incorpora sanciones vinculadas con la injerencia extranjera, los procesos electorales y las amenazas a la seguridad nacional.

Ese apartado necesita 129 votos afirmativos para su aprobación, una cifra que el oficialismo todavía no tiene garantizada. Por ese motivo, no se descarta que el Gobierno acepte nuevas modificaciones o retire algunos artículos para conseguir los apoyos necesarios.

Reforma del Banco Central: el objetivo de limitar la emisión monetaria

El segundo gran tema de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ya recibió modificaciones en el Senado y regresó a Diputados para su tratamiento definitivo.

El proyecto busca establecer como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda, además de prohibir el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.

Entre los cambios propuestos se encuentran la eliminación de los adelantos transitorios al Gobierno, las restricciones para comprar títulos públicos en el mercado primario y la prohibición de utilizar ganancias contables para financiar al Estado.

Otro punto importante es la designación y remoción de las autoridades del Banco Central. El Senado modificó el texto original y estableció que esas decisiones deberán contar con la mayoría absoluta de sus integrantes, sin intervención de Diputados.

Desde el oficialismo adelantaron que acompañarán las modificaciones introducidas por la Cámara alta, lo que permitiría convertir el proyecto en ley.

Además de estas dos iniciativas, el temario incluye acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, modificaciones al Protocolo de Montevideo y convenios para transferir competencias judiciales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires.