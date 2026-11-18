La actriz surcoreana ocupa el quinto lugar de una lista de 45 intérpretes elaborada por la revista Vogue para acompañar a Robert Pattinson en la próxima película de James Bond.

Hoy 07:36

La actriz surcoreana Jung Ho-yeon comenzó a sonar como una de las posibles candidatas para convertirse en la próxima chica Bond y compartir pantalla con Robert Pattinson, elegido recientemente para interpretar al agente 007.

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La revista estadounidense Vogue incluyó a la intérprete en una selección de 45 actrices que considera adecuadas para integrar la próxima entrega de la histórica franquicia. Jung ocupa el quinto puesto del listado, que también menciona a figuras como Zendaya, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh y Margaret Qualley.

La publicación destacó su trabajo en la serie de Netflix «El juego del calamar» y su participación en la película surcoreana Hope, dirigida por Na Hong-jin. Además, señaló que la actriz podría ser una buena elección si la nueva historia de James Bond desarrolla parte de su trama en Asia.

La posibilidad también despertó interés por un hecho particular: ninguna actriz surcoreana interpretó hasta ahora a una chica Bond. Una de las figuras asiáticas que sí formó parte de la franquicia fue Michelle Yeoh, quien compartió pantalla con Pierce Brosnan en El mañana nunca muere, estrenada en 1997.

De todos modos, la inclusión de Jung Ho-yeon responde a una predicción editorial de Vogue y no implica que haya recibido una propuesta, participado de una audición o iniciado negociaciones con los productores.

La próxima película será la número 26 de la saga, estará dirigida por Denis Villeneuve y contará con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. El estreno está previsto para 2028.