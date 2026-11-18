Hoy, La Banda enfrenta un día de clima cubierto con temperaturas agradables. Se anticipan cambios en el pronóstico para los próximos días.

Hoy 08:11

La Banda, en Santiago del Estero, amanece hoy con un clima cubierto, registrando una temperatura actual de 21.4 °C, que se siente como 23.3 °C. La humedad se encuentra en un 82%, lo que contribuye a una sensación de calidez entre los bandeños.

Para hoy, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 20.6 °C y la máxima alcanzará los 25.2 °C. Esto sugiere un día fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que llegue el calor.

De cara al mañana, el clima se mantendrá cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 19.3 °C de mínima y los 28.6 °C de máxima. Este ligero aumento en las temperaturas podría ofrecer un respiro a quienes buscan un poco más de calor.

Sin embargo, el viernes se anticipa una posible lluvia irregular en las cercanías de La Banda, con mínimas de 21.8 °C y máximas de 27.2 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un clima más inestable en los próximos días.

En resumen, el clima en La Banda para hoy se presenta con una condiciones nubladas y temperaturas moderadas, pero los bandeños deben estar atentos a las variaciones que pueden traer los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.