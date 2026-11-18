Osvaldo Granados se refirió en Radio Panorama a las declaraciones de Javier Milei y Luis Caputo sobre un eventual triunfo electoral, la desaceleración de la inflación mayorista, la licitación que ganó Techint y las diferencias dentro del peronismo.

Hoy 08:27

En su columna de este miércoles para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario económico y político del país y sostuvo que las afirmaciones del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una victoria en primera vuelta tienen como destinatarios a los mercados financieros y no a la ciudadanía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Cuando Caputo o Milei dicen que ganan en primera vuelta, ¿a quién le hablan? A la gente no, a los mercados, a quienes compran y venden bonos. Están tratando de darles confianza para que no haya tantos altibajos”, explicó.

En materia económica, Granados también se refirió a la desaceleración de la inflación mayorista, que registró un incremento del 1,6%, y planteó interrogantes sobre su impacto en los precios al consumidor. “Va a bajar en noviembre el costo de vida, pero todavía no hay una orientación definitiva”, señaló.

Por otra parte, destacó el regreso de Techint, la empresa de Paolo Rocca, a una de las licitaciones más importantes de los últimos tiempos. La compañía se impuso frente a una competidora india para construir un gasoducto de 326 kilómetros, que conectará Vaca Muerta con Sierra Grande.

La mirada de los gobernadores y el escenario político

Granados también mencionó el encuentro de gobernadores organizado por el diario Clarín, que reunió a mandatarios provinciales y empresarios vinculados con la minería y Vaca Muerta.

En ese contexto, destacó una frase del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego: “A veces no se elige un gobierno, a veces se elige un rumbo”.

Para el analista, la declaración refleja una posición política frente al Gobierno nacional y los cuestionamientos que recibe Milei por sus formas. También vinculó esa postura con los intereses de San Juan en el desarrollo de la minería del cobre, una actividad estratégica para esa provincia.

En otro tramo de su columna, Granados se refirió a la decisión oficial de dar marcha atrás con los recortes en discapacidad y planteó: “Si eso no es política, ¿a dónde está?”.

Finalmente, analizó los movimientos dentro del peronismo y las recientes declaraciones de Sergio Massa durante un encuentro militante. Según señaló, el dirigente mencionó como posibles candidatos a De la Sota, Gerardo Zamora y Sergio Uñac, pero no incluyó al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“¿A quién no nombró? A Kicillof. Eso está roto”, afirmó Granados. También recordó que el mandatario bonaerense no se bajó de la disputa interna y encabezó un acto con dirigentes propios en La Plata.