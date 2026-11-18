El líder del Frente Renovador destacó al senador santiagueño junto a Sergio Uñac y Natalia De la Sota durante un encuentro por el Día de la Militancia en San Fernando.

Hoy 08:31

Sergio Massa mencionó al senador Gerardo Zamora como uno de los posibles candidatos presidenciales del peronismo para las elecciones de 2027. Lo hizo durante una entrevista televisiva luego de participar de un encuentro político realizado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, por el Día de la Militancia Peronista.

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Junto a Zamora, el exministro de Economía señaló a Sergio Uñac, senador nacional y exgobernador de San Juan, y a Natalia De la Sota, diputada nacional por Córdoba, como tres dirigentes con proyección para encabezar una eventual propuesta electoral.

“Hoy acá había tres candidatos a presidente: Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Natalia de la Sota”, afirmó Massa en declaraciones a C5N. También aclaró que, por el momento, su responsabilidad es colaborar con la construcción política y no impulsar una postulación propia.

El encuentro se desarrolló en el teatro Otamendi, bajo la consigna «Nos Une Argentina», y reunió a dirigentes de distintos sectores del peronismo y espacios afines. El objetivo fue avanzar en la conformación de un frente amplio para competir contra el gobierno de Javier Milei en 2027.

Durante la jornada, Massa reclamó dejar de lado las diferencias internas y priorizar la unidad. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que la suspensión de las PASO impulsada por el oficialismo termine favoreciendo la fragmentación del peronismo.

“La obligación que tenemos con millones de argentinos que tienen una lista de problemas es suficiente argumento para que no prime la mezquindad, ni el egoísmo, ni la vanidad”, sostuvo.

Por su parte, Gerardo Zamora agradeció la invitación del Frente Renovador y del Peronismo Federal y compartió un mensaje dedicado a la militancia. “Estoy convencido de que ser militante es vivir pensando en alguien más que uno mismo; y que esa vocación tiene que servir para que logremos desde la política que la sociedad argentina pueda ser feliz, sin violencia, odio ni exclusión”, expresó.

Entre los participantes también estuvieron Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Mayra Mendoza y Guillermo Michel, además de legisladores, intendentes y referentes territoriales de distintas provincias.

La convocatoria dejó una señal de reagrupamiento de sectores del peronismo con la mirada puesta en 2027, aunque no contó con la participación del gobernador bonaerense Axel Kicillof ni de dirigentes de su espacio.