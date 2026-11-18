Patricia Bullrich anunció cambios de último momento en el proyecto de reforma electoral para destrabar su tratamiento en el Senado.

Hoy 18:05

El Gobierno de Javier Milei volvió a modificar el proyecto de reforma electoral que se debate en el Senado de la Nación. Este miércoles, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que el oficialismo decidió eliminar las listas colectoras para conseguir los apoyos necesarios y avanzar con la suspensión de las PASO en las elecciones de 2027.

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La decisión se conoció durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debió pasar a un cuarto intermedio mientras los legisladores analizaban la nueva redacción de la iniciativa.

El cambio se produjo después de intensas negociaciones con sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros bloques dialoguistas, que habían manifestado reparos sobre diferentes artículos.

Desde el entorno de Bullrich explicaron que los legisladores dispuestos a acompañar la suspensión de las primarias no necesariamente respaldaban otras modificaciones del sistema electoral.

Qué cambia en la reforma electoral

Uno de los principales cambios fue la eliminación de las listas colectoras, un mecanismo que permite que una misma candidatura esté vinculada con diferentes listas.

De esta manera, el proyecto mantiene el sistema de representación proporcional D'Hondt y descarta habilitar nuevamente las colectoras para las elecciones nacionales.

“Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”, afirmó Bullrich.

La senadora aclaró además que las PASO se suspenderían únicamente para 2027, sin establecer su eliminación definitiva.

“Las PASO se suspenden, no se eliminan”, remarcó durante el debate.

En cuanto a la selección de candidatos, explicó que los partidos políticos deberán aplicar los mecanismos previstos en sus respectivas cartas orgánicas.

Ficha Limpia y publicidad electoral

Otra de las modificaciones acordadas contempla la reducción del 50% de los espacios de publicidad electoral gratuita en radio y televisión.

La medida busca modificar las condiciones de difusión de las campañas políticas, aunque también generó discusiones sobre el financiamiento de los partidos.

Además, el nuevo texto incorpora disposiciones de Ficha Limpia, una iniciativa que establece restricciones para acceder a candidaturas electorales en determinados casos de condenas judiciales.

La reforma también incluye cambios en la designación de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

Según la propuesta expuesta por Bullrich, 24 representantes serían designados por las legislaturas provinciales, mientras que los 19 correspondientes al distrito único se distribuirían entre la Cámara de Diputados, que elegiría 12, y el Senado, que seleccionaría siete.

La interna oficialista detrás de las modificaciones

Las negociaciones volvieron a exponer diferencias dentro de La Libertad Avanza, especialmente entre Bullrich y los sectores cercanos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al presidente de Diputados, Martín Menem.

Mientras algunos funcionarios consideraban que existían votos suficientes para avanzar con una reforma más amplia, desde el entorno de la senadora advertían que incorporar demasiadas modificaciones podía poner en riesgo la aprobación del proyecto.

Las discusiones también alcanzaron al sistema de elección de parlamentarios del Mercosur y a las reglas sobre financiamiento privado de las campañas.

Finalmente, el oficialismo optó por reducir el alcance de la iniciativa para facilitar un acuerdo con sus aliados.

Cuándo podría votarse la suspensión de las PASO

Tras los cambios anunciados, la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó su actividad para avanzar con la firma del dictamen.

El objetivo del Gobierno es llevar la reforma al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre, donde necesitará 37 votos afirmativos para su aprobación.

Aunque el oficialismo considera que las nuevas concesiones permitirán reunir los respaldos necesarios, la suspensión de las PASO todavía no está aprobada.

La definición será clave para el calendario electoral de 2027 y para la estrategia de La Libertad Avanza, que busca cerrar el año con una de sus principales reformas políticas encaminadas.