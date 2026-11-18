El entrenador y la figura de la Fusión analizaron la victoria por 83-79 en Corrientes, que permitió cerrar la gira con un triunfo. Ambos resaltaron el esfuerzo colectivo y ya pusieron la mirada en el próximo compromiso frente a Ferro.

Hoy 17:42

Quimsa volvió a la senda de la victoria en la Liga Nacional de Básquet tras superar a Regatas Corrientes por 83-79 en un encuentro que se definió en los últimos minutos. Después del partido, el entrenador Lucas Victoriano y el goleador Franco Méndez analizaron el rendimiento del equipo y destacaron la importancia de regresar a Santiago del Estero con un triunfo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Fusión cerró su gira por Corrientes con un balance de una victoria y una derrota, luego de caer frente a San Martín por 86-81 y recuperarse ante Regatas en un duelo muy exigente.

Victoriano destacó el esfuerzo colectivo

El entrenador tucumano reconoció que el equipo atravesó momentos complicados durante ambos compromisos, pero valoró la reacción que permitió quedarse con la victoria en la segunda presentación.

"Ante San Martín no jugamos del todo bien, luego nos tocó otro partido duro donde el rival nos sacó una diferencia en el final, pero logramos revertirla. Es un triunfo merecido por el esfuerzo que hacemos como equipo", expresó Victoriano.

El técnico también remarcó que, más allá de los resultados y la posición en la tabla, su principal preocupación pasa por consolidar el rendimiento colectivo de Quimsa.

"Es positivo salir con un triunfo de la gira; no me preocupa tanto ir primero o segundo en la tabla, la prioridad es el funcionamiento", aseguró.

De esta manera, Victoriano dejó en claro que el objetivo es seguir fortaleciendo el juego del equipo para afrontar los próximos compromisos de la competencia.

Franco Méndez, la figura de la victoria

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Franco Méndez, quien terminó como máximo anotador de Quimsa con 20 puntos, además de aportar 5 rebotes y 2 asistencias.

El jugador fue determinante en la reacción del conjunto santiagueño durante el último cuarto, cuando Regatas había conseguido una ventaja que obligó a la Fusión a redoblar esfuerzos para revertir el marcador.

"Fue un juego difícil; los cinco minutos finales fueron importantes. La energía, la actitud y la defensa fueron las claves para el triunfo", manifestó Méndez.

Además, destacó la fortaleza del grupo y la importancia de mantenerse unido en los momentos más complicados de los partidos.

"El equipo está unido y se notó en esta gira. Ahora nos toca otro duro rival como Ferro", agregó.

Quimsa ya piensa en Ferro

Luego de completar sus dos compromisos en Corrientes, Quimsa retomará los entrenamientos este jueves en el Estadio Ciudad, donde comenzará a preparar su próxima presentación por la Liga Nacional.

La Fusión recibirá a Ferro Carril Oeste el sábado, desde las 11.30, en un encuentro en el que buscará aprovechar la localía para conseguir una nueva victoria.

Con el envión anímico del triunfo ante Regatas, el equipo de Lucas Victoriano intentará seguir creciendo en su funcionamiento y sostener su protagonismo en la máxima categoría del básquet argentino.