El Dr. Llugdar, y la Dra. Casagrande Valdueza, fueron galardonados por su compromiso con una justicia transformadora, protectora y reeducativa, tras disertar en el evento desarrollado en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Hoy 17:57

Los magistrados santiagueños, Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia y Dra. Érika Casagrande Valdueza, jueza de Control y Garantías con competencia Penal Juvenil de la ciudad Capital, recibieron la Distinción Judicial de Honor en el marco del VI Congreso Internacional Conciencia contra la violencia: "Aulas que suman", evento académico impulsado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) —con actividades en su Facultad de Derecho de Albacete y en su sede de Talavera de la Reina (Toledo, España).

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El galardón fue entregado durante la Cena de Gala de la III Edición de estos reconocimientos —organizados por la Asociación SERMOVE España, junto a ENSAL y REEDUCAR—, destacando la labor de ambos jueces argentinos como referentes de un servicio de justicia humano, preventivo y orientado a la inclusión.

Reconocimiento a la magistratura que transforma y protege

El diploma otorgado al Dr. Eduardo Llugdar resalta su trayectoria y visión institucional bajo el lema "Justicia que Reeduca — Por demostrar que la toga también puede ser puente y oportunidad". El texto de la distinción expresa: “Hay jueces que juzgan y hay magistrados que transforman. Hoy este Congreso se honra distinguiendo al Dr. Eduardo Llugdar, magistrado de Santiago del Estero, Argentina, por estar con SERMOVE. Por darnos legitimidad desde la toga. Por creer que la justicia no termina con una sentencia, sino que empieza con una oportunidad de reeducación. Por ser Justicia que no solo condena, sino que también reeduca”.

Por su parte, la Dra. Érika Casagrande Valdueza recibió la Distinción Judicial de Honor en Justicia Juvenil, bajo la consigna "Justicia que Protege y Reeduca — Por una magistratura que no castiga el futuro, lo reeduca". La placa fundamenta el reconocimiento en los siguientes términos: “Hay juezas que imparten justicia y hay magistradas que protegen el futuro. Hoy este Congreso se honra distinguiendo a la Dra. Erika Casagrande Valdueza, Jueza de Garantías Juveniles de Argentina, por entender que la justicia juvenil no castiga el futuro, lo reeduca. Por ser Justicia que Protege y Reeduca. Por estar con SERMOVE”.

Disertaciones sobre niñez, violencia doméstica y entornos digitales

Previo a la ceremonia de premiación, ambos magistrados tuvieron una destacada participación académica como expositores en las jornadas del congreso. El Dr. Llugdar integró el panel dedicado a la violencia doméstica y su impacto en niñas, niños y adolescentes, abordando las herramientas judiciales para la protección integral de las infancias vulnerables.

En tanto, la Dra. Casagrande Valdueza disertó en el panel sobre ciberacoso y bullying en adolescentes, analizando los desafíos actuales de la justicia penal juvenil frente a las violencias en entornos escolares y digitales.

Sobre el Congreso

Organizado por la Asociación SERMOVE España con el respaldo institucional de la UCLM, el encuentro reunió a especialistas internacionales con el objetivo de promover el diálogo, la reflexión crítica y acciones conjuntas entre los ámbitos educativo, social y judicial para erradicar la violencia escolar. Bajo la premisa "Aulas que suman", la iniciativa busca consolidar una educación inclusiva y de calidad, demostrando que la diversidad fortalece la convivencia democrática.