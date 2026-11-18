El oficialismo retiró las listas colectoras de la reforma electoral para destrabar las negociaciones en el Senado.

Hoy 18:02

El Gobierno de Javier Milei atraviesa horas decisivas en el Congreso, donde busca avanzar con la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. Las negociaciones obligaron al oficialismo a modificar nuevamente su proyecto de reforma electoral y profundizaron las diferencias entre Patricia Bullrich y el sector político cercano a Karina Milei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este miércoles, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado anunció que el Ejecutivo decidió retirar el sistema de listas colectoras o de adhesión, una modificación que había sido incorporada durante las conversaciones con sectores aliados.

La medida busca conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto durante la próxima semana.

Por qué el Gobierno eliminó las colectoras

El mecanismo de listas colectoras había sido incorporado como parte de las negociaciones con gobernadores y legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Sin embargo, la propuesta generó resistencias entre distintos bloques parlamentarios y terminó complicando los acuerdos para avanzar con la reforma.

Ante ese escenario, Bullrich anunció la eliminación del mecanismo y sostuvo que el oficialismo decidió regresar al sistema tradicional de representación electoral.

“Hemos decidido entre todos volver al sistema que nos ha caracterizado, D’Hondt, de un ciudadano, un voto”, expresó la senadora durante el debate.

El proyecto mantiene como objetivo central la suspensión de las elecciones primarias de 2027, mientras continúan las conversaciones sobre otros aspectos de la normativa electoral.

Crecen los reproches dentro de La Libertad Avanza

Los cambios de último momento provocaron malestar entre funcionarios y dirigentes del oficialismo, que cuestionaron cómo se desarrollaron las negociaciones.

Desde sectores cercanos a Karina Milei responsabilizan a Bullrich por haber permitido modificaciones que posteriormente debieron ser retiradas para sostener los acuerdos.

“Siempre todo con Patricia es desprolijo”, cuestionó una fuente del oficialismo, según trascendió de las conversaciones internas.

En cambio, desde el entorno de la senadora rechazaron las críticas y defendieron su intervención en la comisión.

“No hubo desprolijidades ni problemas. Patricia trabajó para que salga, salió todo 10 puntos y lo había anticipado. Mejor imposible”, señalaron allegados a Bullrich.

Pese a las diferencias, en la Casa Rosada buscan evitar una confrontación mayor con la legisladora, debido a su papel en las negociaciones parlamentarias.

El oficialismo asegura tener los votos

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con Martín y Eduardo “Lule” Menem, continúa las conversaciones con gobernadores y legisladores aliados.

Dentro del oficialismo manejan estimaciones de entre 39 y 41 votos favorables, aunque reconocen que todavía existen diferencias sobre determinados artículos.

Para aprobar una reforma electoral en el Senado se necesitan 37 votos afirmativos, tanto en la votación general como en los artículos que requieran esa mayoría especial.

La intención es avanzar con el tratamiento en el recinto el jueves 26 de noviembre, siempre que se consiga previamente el dictamen correspondiente.

Otro revés para Milei en Diputados

Mientras se desarrollaban las negociaciones en el Senado, el Gobierno sufrió un nuevo contratiempo en la Cámara de Diputados, donde fracasó la sesión especial convocada para tratar distintos proyectos.

El oficialismo reunió 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum.

Entre las iniciativas previstas figuraban la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Ante este panorama, el Ejecutivo considera cada vez más probable la convocatoria a sesiones extraordinarias durante diciembre, con el objetivo de completar el tratamiento de las leyes pendientes.

De esta manera, La Libertad Avanza enfrenta el desafío de ordenar sus diferencias internas y consolidar los acuerdos legislativos antes del cierre del año parlamentario, mientras la suspensión de las PASO continúa como una de las prioridades de la Casa Rosada.