El esloveno anotó 36 puntos en la victoria de Los Angeles Lakers ante Charlotte Hornets y alcanzó los 11 partidos consecutivos con al menos 30 unidades. Ahora buscará superar su propia marca y acercarse a los registros históricos de Kobe Bryant y Elgin Baylor.

Hoy 17:33

Luka Doncic continúa escribiendo su nombre entre las grandes figuras de Los Angeles Lakers. El esloveno volvió a ser protagonista en la NBA y alcanzó una marca histórica durante la ajustada victoria de su equipo por 118-114 frente a Charlotte Hornets, en un encuentro que necesitó tiempo suplementario para definir al ganador.

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El base terminó la noche con 36 puntos, seis rebotes y siete asistencias, números que le permitieron extender a 11 su racha de partidos consecutivos anotando al menos 30 puntos. De esta manera, igualó un registro que Shaquille O'Neal había conseguido con la franquicia angelina durante la temporada 2000-01.

La marca adquiere todavía mayor relevancia al observar los nombres que aparecen en la historia de los Lakers. El récord absoluto pertenece a Elgin Baylor, quien logró 18 encuentros consecutivos con 30 puntos o más entre las temporadas 1961-62 y 1962-63. Detrás aparece Kobe Bryant, que encadenó 16 presentaciones de ese nivel durante la campaña 2002-03.

Pero Doncic ya sabe lo que significa sostener semejante rendimiento. En marzo de este mismo año consiguió una racha personal de 13 partidos consecutivos superando la barrera de los 30 puntos, por lo que ahora tiene por delante el desafío de igualar y superar su propio registro antes de intentar acercarse a las marcas de Bryant y Baylor.

El presente del esloveno es extraordinario. En sus primeros 13 partidos de la temporada promedió cerca de 39 puntos por encuentro, además de aportar alrededor de siete rebotes y ocho asistencias. Durante su actual seguidilla de 11 presentaciones acumuló 453 puntos, con una media de 41,2 por partido, cifras que lo consolidan como uno de los grandes protagonistas del inicio de la NBA.

La victoria frente a Charlotte también tuvo una actuación memorable de Quentin Grimes, quien convirtió 47 puntos y diez triples. El escolta fue determinante para que los Lakers remontaran una desventaja de 18 unidades y forzaran el tiempo suplementario con un lanzamiento de tres puntos cuando restaban apenas 1,7 segundos para finalizar el tiempo regular.

El triunfo le permitió al conjunto de Los Ángeles alcanzar su novena victoria consecutiva y mejorar su registro a 13 triunfos y apenas dos derrotas, manteniéndose entre los equipos de mejor rendimiento de la competencia.

Mientras los Lakers disfrutan de un comienzo de temporada brillante, todas las miradas siguen puestas en Doncic. El esloveno ya igualó a Shaquille O'Neal y ahora tiene nuevos objetivos por delante: superar su propia racha de 13 encuentros y seguir acercándose a los registros históricos de Kobe Bryant y Elgin Baylor, dos leyendas de la franquicia.