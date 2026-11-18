Representantes de la Facultad de Humanidades participaron de una reunión de REDFACE en Tucumán, donde se abordaron la actualización de planes de estudio, la formación de posgrado y el desarrollo de investigaciones conjuntas entre universidades del Norte Argentino.

Hoy 19:12

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) participó de una nueva reunión de la Red de Facultades de Ciencias Económicas del Norte Argentino (REDFACE), realizada en Tucumán, con el objetivo de avanzar en una agenda de cooperación académica y científica entre instituciones de la región.

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El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y reunió a representantes de universidades de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y La Rioja.

En representación de la UNSE participaron la vicedecana Carla Ferreyra; la secretaria de Posgrado, Malvina Lobos; y la secretaria de Ciencia y Técnica, Marta Gutiérrez. La reunión estuvo presidida por el decano de la institución anfitriona, Jorge Rospide.

Actualización de carreras y nuevas propuestas de posgrado

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la revisión y actualización de los planes de estudio de las carreras de Ciencias Económicas, junto con los procesos de acreditación universitaria.

También se analizaron aspectos vinculados con la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), una herramienta relacionada con la organización y el reconocimiento de las trayectorias académicas.

Otro de los puntos destacados fue el avance del Doctorado en Ciencias Económicas, cuya segunda cohorte comenzará en marzo de 2027 y ya tiene abierto su período de inscripción.

Durante el plenario se presentó un informe del Comité Académico y se evaluaron cuestiones relacionadas con el desarrollo de esta propuesta de formación de posgrado, impulsada conjuntamente por las universidades que integran la red.

Buscan impulsar investigaciones conjuntas entre universidades del NOA

La jornada también permitió avanzar en la definición de líneas de investigación compartidas, con el propósito de promover proyectos que involucren a equipos científicos y académicos de las distintas instituciones.

Al referirse a los temas tratados, la vicedecana Carla Ferreyra explicó que durante la reunión se analizaron cuestiones vinculadas con "la currícula de las carreras de Económicas, los planes de estudio, SACAU, acreditación de carreras, la apertura de la segunda cohorte del Doctorado y las líneas de investigación para trabajar en forma conjunta con las universidades del NOA".

Asimismo, se presentaron informes de las comisiones de Investigación y SACAU, se debatió una propuesta de modificación del reglamento interno de REDFACE y se abordó la organización de congresos académicos previstos para 2027.

La participación de la Facultad de Humanidades de la UNSE permitió fortalecer su vinculación con otras universidades de la región y acompañar el desarrollo de iniciativas relacionadas con la formación de posgrado, la investigación y la actualización académica.

De esta manera, REDFACE continúa consolidando un espacio de trabajo conjunto entre las universidades del Norte Argentino, orientado a mejorar la formación profesional y promover el desarrollo científico en el campo de las Ciencias Económicas.