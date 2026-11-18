Bajada: El Presidente salió a respaldar públicamente a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en medio de las diferencias dentro del oficialismo. Además, habló sobre la reforma electoral, la visita del papa León XIV y los principios que defiende su Gobierno.

Hoy 19:13

El presidente Javier Milei se refirió este miércoles a las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza y expresó un contundente respaldo a Patricia Bullrich, actual jefa del bloque oficialista en el Senado, luego de que surgieran versiones sobre posibles diferencias políticas dentro del espacio.

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Durante una entrevista con A24, el mandatario descartó que exista una intención de apartar a la dirigente del oficialismo y destacó el vínculo político que mantienen. "Cómo la vamos a echar, es mi socia", afirmó Milei al ser consultado por la situación de Bullrich.

Las declaraciones se producen en un contexto de negociaciones con sectores de la oposición por la reforma electoral y de diferencias sobre el rumbo que debería adoptar el Gobierno de cara a los próximos desafíos políticos.

Las diferencias dentro del oficialismo

El pronunciamiento presidencial llegó después de que Bullrich planteara la necesidad de introducir cambios en algunas políticas del Gobierno, especialmente en aquellas vinculadas con la situación económica de los argentinos.

Durante su participación en un encuentro del sector financiero, la senadora se definió como "una socia de este proyecto" y sostuvo que, si el oficialismo pretende conseguir la reelección presidencial en 2027, deberá impulsar medidas que se reflejen en la vida cotidiana de la población.

La dirigente consideró que el rumbo general del Gobierno es correcto, aunque remarcó la importancia de que los resultados económicos sean percibidos por la sociedad. Sus declaraciones se conocieron mientras el oficialismo busca consolidar acuerdos legislativos y ordenar su estrategia política.

En ese escenario, Milei buscó despejar las versiones sobre un posible desplazamiento de Bullrich y ratificó públicamente que la considera una aliada dentro de su proyecto político.

Milei defendió los principios de su gestión

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado volvió a reivindicar los valores que considera centrales para su administración y explicó su postura sobre la moral y la política.

"Cuando hablo de la moral como política de Estado reniego del relativismo moral, pero no de una manera tonta. No se me ocurre ir a la India y pedirles que coman vacas", expresó.

En esa misma línea, el Presidente sostuvo que existen principios fundamentales que, desde su perspectiva, deben mantenerse independientemente de las circunstancias políticas.

"Hay valores que no son negociables: no es negociable el derecho a la vida, no es negociable la libertad, no es negociable la propiedad. La base es el principio de no agresión", manifestó.

Durante la conversación, Milei también abordó la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y realizó consideraciones sobre su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Las declaraciones del mandatario se conocen mientras La Libertad Avanza intenta avanzar con su agenda legislativa y las negociaciones por la reforma electoral, en un escenario donde las posiciones de sus principales referentes siguen bajo atención política.