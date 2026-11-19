Los trabajadores registrados recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario antes de fin de año. Cuál es la fecha límite de pago, qué descuentos se aplican y cómo calcular el monto que corresponde cobrar.

Hoy 09:13

Con la llegada de diciembre, millones de trabajadores argentinos se preparan para cobrar la segunda cuota del aguinaldo 2026, un ingreso adicional que suele destinarse a cubrir los gastos de las fiestas, las vacaciones y los compromisos económicos de fin de año.

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El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho laboral establecido por la Ley de Contrato de Trabajo y se abona en dos cuotas anuales, durante junio y diciembre. Su monto se determina a partir de la mayor remuneración mensual percibida durante cada semestre.

En este caso, el pago corresponde al período comprendido entre julio y diciembre de 2026, y los empleadores deberán respetar los plazos previstos por la legislación vigente.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

De acuerdo con la Ley 27.073, la fecha de vencimiento de la segunda cuota del aguinaldo es el viernes 18 de diciembre de 2026.

Sin embargo, existe una interpretación que extiende al aguinaldo el plazo de cuatro días hábiles previsto para el pago de remuneraciones, lo que llevaría el límite hasta el jueves 24 de diciembre. La fecha expresamente establecida por la ley para el SAC sigue siendo el 18 de diciembre.

En el caso de los empleados públicos, las fechas pueden variar según los cronogramas establecidos por cada administración, mientras que los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo junto con sus haberes, de acuerdo con el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Cómo calcular cuánto corresponde cobrar

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del sueldo bruto más alto del segundo semestre. No se utiliza el promedio de los seis salarios, sino la remuneración mensual más elevada.

Para determinar ese monto se consideran conceptos remunerativos como el sueldo básico, las horas extras, la antigüedad, las comisiones y los adicionales salariales.

Por ejemplo, si un trabajador tuvo como mejor remuneración mensual un sueldo bruto de $1.800.000, le corresponde un aguinaldo bruto de $900.000.

Sobre ese importe se aplican los aportes correspondientes. En el régimen general, los descuentos habituales son del 11% por jubilación, 3% por obra social y 3% por PAMI, aunque pueden existir particularidades según el régimen laboral, los topes de aportes y la situación impositiva de cada empleado.

En el ejemplo anterior, si se aplica una retención total del 17%, el trabajador recibiría $747.000 netos de aguinaldo.

Qué pasa si no se trabajó durante todo el semestre

Quienes comenzaron a trabajar después del 1 de julio o finalizaron su relación laboral antes del 31 de diciembre también tienen derecho a cobrar el aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.

Para calcularlo se toma como referencia la mejor remuneración del período y se determina la proporción correspondiente a los meses o días de servicio.

Por ejemplo, un trabajador que ingresó en octubre y completó los últimos tres meses del año, con una remuneración máxima de $1.200.000 brutos, tendría un aguinaldo proporcional de $300.000 brutos.

El mismo criterio se aplica cuando una relación laboral termina por renuncia, despido u otra causa, considerando el tiempo de servicio correspondiente.

Quiénes cobran el aguinaldo y quiénes quedan excluidos

El Sueldo Anual Complementario alcanza a trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como del sector público, al personal de casas particulares y a los trabajadores rurales.

También lo perciben los jubilados y pensionados comprendidos en los regímenes que contemplan este pago, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

En cambio, los monotributistas y trabajadores autónomos no tienen derecho al aguinaldo por esa actividad, al igual que quienes se desempeñan de manera independiente.

Tampoco corresponde por el solo hecho de percibir prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo o las becas Progresar.

Para el personal de casas particulares existe una particularidad: la segunda cuota debe abonarse en la última jornada laboral de diciembre, de acuerdo con su régimen específico.

Qué hacer si el empleador no paga el aguinaldo

Cuando el empleador incumple el plazo legal de pago, el trabajador puede realizar el reclamo correspondiente y solicitar el cumplimiento de la obligación salarial.

Una de las herramientas disponibles es el telegrama laboral gratuito de Correo Argentino, que permite intimar formalmente al empleador por las sumas adeudadas.

De esta manera, el aguinaldo constituye un derecho para los trabajadores comprendidos en los regímenes correspondientes y su pago no depende de una decisión voluntaria de las empresas, sino de una obligación establecida por la legislación argentina.