En diálogo con Libertad de Opinión, el consultor político evaluó la situación económica del país, el nivel de aprobación del Gobierno y los factores que podrían complicar una eventual reelección presidencial.

Hoy 22:33

El consultor político Raúl Timerman realizó un amplio análisis del escenario político argentino durante una entrevista en Libertad de Opinión, donde abordó la situación económica del país, las posibilidades de reelección del presidente Javier Milei, las diferencias internas de La Libertad Avanza y la reorganización de la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Uno de los puntos destacados de sus declaraciones estuvo relacionado con el papel que podría desempeñar el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, dentro de una eventual construcción electoral encabezada por distintos sectores del peronismo y otras fuerzas políticas.

Timerman aseguró que el nombre del dirigente santiagueño comenzó a mencionarse con mayor frecuencia entre referentes políticos y sindicales de distintos puntos del país, aunque aclaró que Zamora no se encuentra actualmente en campaña ni manifestó su intención de competir por la Presidencia.

El escenario económico y las posibilidades electorales de Milei

Al analizar la situación del país, Timerman sostuvo que una parte importante de la población atraviesa dificultades económicas y que ese escenario podría influir en las elecciones presidenciales de 2027.

"El país está pasando por un momento bastante complicado para el 50% de su población. Hay un 30% que está endeudado y hay un 20% que está consumiendo ahorros. O sea, hay un 50% que la está pasando mal", señaló.

En ese contexto, afirmó que el Gobierno nacional mantiene una aprobación de gestión que oscila entre el 35% y el 37%, según los números que maneja en su análisis.

"El Gobierno tiene un piso y un techo muy próximos, pero electoralmente la ve complicada llegando a un balotaje", consideró.

El consultor explicó que uno de los principales obstáculos que identifica para una eventual reelección presidencial es el nivel de rechazo que registra Milei entre los electores.

"Hay un 60% de gente que, al ser consultada respecto a la reelección de Javier Milei, dice que nunca lo votaría. Y es muy difícil enfrentar una situación de balotaje si el 60% de los electores dicen que nunca lo votarían", manifestó.

Para Timerman, la palabra que mejor describe el escenario político actual es "incertidumbre", tanto por las dificultades económicas como por la falta de definiciones dentro del oficialismo y la oposición.

En cuanto al respaldo electoral del Presidente, sostuvo que Milei conserva un núcleo duro cercano al 30%, similar al porcentaje obtenido en las elecciones generales de 2023.

"Javier Milei tiene un núcleo duro de 30 puntos. Es lo que sacó en las generales en el año 23. Y tiene una aprobación de gestión de 35, 37 puntos. Su techo electoral está en el orden de los 37, 38 puntos hoy, con la situación económica como está hoy", detalló.

No obstante, aclaró que se trata de una evaluación del momento y que las perspectivas podrían modificarse según la evolución de la economía.

"Esto es una foto, hay que ver cómo evoluciona la situación económica. Poca gente prevé que va a mejorar", advirtió.

La reelección de Milei y los factores que podrían definir el resultado

El consultor también analizó las condiciones que podrían incidir en una eventual reelección de Javier Milei y sostuvo que el resultado dependerá de una combinación de factores económicos, políticos e internacionales.

"Si usted me pregunta si es posible que Javier Milei sea reelecto, le digo: mire, depende de varias cosas. Primero depende de la economía, no cabe la menor duda. Con esta economía, tal como estamos, es muy difícil que sea reelecto", expresó.

Como segundo factor mencionó la cohesión interna del Gobierno, especialmente las diferencias entre Patricia Bullrich, Karina Milei y los dirigentes del entorno presidencial.

También consideró determinante el respaldo de los gobernadores aliados a las reformas que pretende impulsar el Ejecutivo, entre ellas los cambios en el sistema electoral y la suspensión de las PASO.

Otro de los elementos señalados por Timerman fue la relación con Estados Unidos, particularmente ante los próximos vencimientos financieros de la Argentina.

El analista planteó interrogantes sobre la posibilidad de que el Gobierno estadounidense vuelva a brindar asistencia financiera y advirtió que el escenario político de ese país podría dificultar nuevas decisiones de apoyo.

Finalmente, sostuvo que el futuro electoral del oficialismo también dependerá de la capacidad de la oposición para organizar una propuesta que consiga representar a sectores más amplios del electorado.

Patricia Bullrich y las diferencias dentro del oficialismo

Timerman dedicó parte de su análisis a la figura de Patricia Bullrich, a quien describió como una dirigente con experiencia política y capacidad para desenvolverse en escenarios de conflicto.

Según su interpretación, la senadora busca construir un perfil propio dentro de La Libertad Avanza, especialmente cuando plantea la necesidad de garantizar la continuidad del proyecto político sin mencionar expresamente la reelección del Presidente.

"Patricia Bullrich está jugando un rol de perfilarse ella misma como una alternativa cuando expresa que hay que reelegir el proyecto y no menciona la figura del presidente en eso. Ella tiene mucha experiencia en el manejo político, se maneja con mucha comodidad en esta situación de conflicto, no la pone nerviosa para nada", sostuvo.

Además, vinculó las posiciones de Bullrich con su preocupación por las consecuencias electorales de la situación económica.

"Patricia Bullrich, ¿por qué se planta? Porque dice: así como estamos, perdemos. Tenemos un año por delante. Aflojemos un poco con la economía, aflojemos un poco con el consumo, inyectemos para tratar de que se reactive un poco y tenemos posibilidades electorales. Pero así como estamos, no", explicó Timerman al interpretar la postura de la dirigente.

En ese sentido, consideró que parte de las diferencias dentro del oficialismo están relacionadas con la necesidad de introducir modificaciones que permitan mejorar las perspectivas electorales del espacio.

La oposición y el surgimiento de una alternativa a Axel Kicillof

En relación con el escenario opositor, Timerman sostuvo que hasta hace poco tiempo Axel Kicillof aparecía como el principal referente con proyección presidencial dentro del peronismo.

Sin embargo, consideró que el encuentro político impulsado por Sergio Massa con dirigentes del peronismo federal, el Frente Renovador, intendentes y exgobernadores marcó el comienzo de una construcción alternativa.

"El acto que preparó Sergio Massa con el peronismo federal y el Frente Renovador, juntando dirigentes de todo el país, intendentes, exgobernadores, etcétera, dio el puntapié inicial a una alternativa", afirmó.

Según su análisis, esa construcción podría disputar una eventual interna con Kicillof, participar de unas elecciones primarias si continúan vigentes o incluso competir mediante listas separadas si no se alcanzan acuerdos.

Timerman también se refirió al rol de Cristina Fernández de Kirchner en la definición de las candidaturas y sostuvo que Massa podría desempeñar una función central en la organización de ese espacio.

"Sergio Massa es un profesional de la política. Él mismo es consciente de que no tiene la imagen necesaria en este momento para postularse como candidato. Pero es el gran factótum, armador de un sistema apañado por Cristina, sin ninguna duda", manifestó.

En esa línea, consideró que la expresidenta podría respaldar a dirigentes alternativos a Kicillof en el proceso de reorganización del peronismo.

Gerardo Zamora y su proyección dentro del armado opositor

Uno de los tramos más destacados de la entrevista estuvo vinculado con la posible proyección nacional del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, a quien Timerman mencionó entre los dirigentes del interior que aparecen en las conversaciones sobre las próximas candidaturas presidenciales.

El consultor señaló que, dentro de ese espacio político, existen dos figuras que considera diferentes de los dirigentes habitualmente asociados con el Área Metropolitana de Buenos Aires: Sergio Uñac y Gerardo Zamora.

"Hay dos candidatos que yo llamo outsiders, pero no son outsiders de la política. Son outsiders del AMBA. Son del interior del país. Los dos exgobernadores que son Sergio Uñac y Gerardo Zamora", explicó.

Sin embargo, estableció una diferencia entre ambos dirigentes respecto de sus aspiraciones políticas.

"Sergio Uñac es un candidato por oferta. Él se ofrece como candidato y está en campaña. Gerardo Zamora es un candidato por demanda. Él no está en campaña y no dice que es candidato", afirmó.

Timerman explicó que esa definición surge de conversaciones que mantuvo durante los últimos meses con dirigentes políticos y sindicales vinculados al espacio que busca construir una alternativa nacional.

Incluso recordó un encuentro realizado en homenaje a José Manuel de la Sota, en el que conversó con distintos referentes sobre las posibles candidaturas presidenciales.

"Yo hablaba uno por uno. ¿Y qué van a hacer? ¿Va a haber interna? ¿Quién va a ser candidato? Dicen: 'Para mí el candidato debería ser Zamora'. Zamora no es candidato, pero es un candidato por demanda", relató.

El consultor agregó que esa percepción no se limita a un dirigente en particular, sino que se repite en distintos sectores del espacio opositor.

"He escuchado mucho el nombre de Zamora últimamente", remarcó.

La particularidad política de Santiago del Estero

Timerman también destacó la experiencia política de Zamora en Santiago del Estero y consideró que su capacidad para integrar dirigentes de diferentes partidos constituye una característica particular dentro del escenario nacional.

Al analizar una fotografía del encuentro organizado por Sergio Massa, observó la presencia del exgobernador santiagueño junto con referentes de otras provincias.

El consultor destacó que Zamora encabezó durante su gestión una construcción política que logró integrar a sectores del radicalismo y el peronismo en un mismo frente provincial.

"Es el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que tiene una particularidad: debe ser la única provincia donde logró, de alguna manera, la conformación de un frente donde se integraron radicales y peronistas", sostuvo.

En esa línea, expresó: "Es la provincia que, si no logró la unidad nacional, logró la unidad provincial. Desapareció esa grieta".

Además, Timerman interpretó como políticamente significativa la ubicación de Zamora y Natalia de la Sota en la fotografía junto con Massa.

"Esa foto de Sergio Massa en el medio, de un lado Gerardo Zamora y del otro lado Natalia de la Sota, tiene un aire de fórmula presidencial, digamos. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo será eso", manifestó.

De todas maneras, aclaró que se trata de una interpretación del escenario político y no de una candidatura definida.

El papel de Sergio Massa y los dirigentes del interior

En otro tramo de su análisis, Timerman profundizó sobre la función que podría cumplir Sergio Massa como articulador de un espacio opositor integrado por dirigentes de diferentes sectores políticos.

Destacó la participación de referentes del peronismo federal, el Frente Renovador, sectores del radicalismo y representantes sindicales, entre ellos dirigentes vinculados con la Confederación General del Trabajo (CGT).

También hizo referencia a la presencia de Juan Manuel Urtubey y Natalia de la Sota en el encuentro, y recordó los vínculos políticos que ambos mantienen con Massa y otros dirigentes del peronismo.

En particular, mencionó la relación del exministro de Economía con la familia De la Sota y su participación en anteriores construcciones electorales.

"Yo creo que Sergio Massa va a ser el gran armador de ese espacio. Es un hombre que tiene muchísima experiencia en política", sostuvo.

Para fundamentar esa apreciación, recordó la trayectoria electoral de Massa, su victoria legislativa de 2013 en la provincia de Buenos Aires y su posterior participación en las elecciones presidenciales de 2015.

En ese sentido, consideró que el dirigente conserva capacidad para organizar alianzas y articular distintos sectores, aunque actualmente no cuente, según su evaluación, con una imagen favorable suficiente para encabezar una candidatura presidencial.

Las posibilidades de una oposición unificada en 2027

Sobre el escenario electoral, Timerman sostuvo que la capacidad de la oposición para alcanzar acuerdos será uno de los factores centrales de las elecciones de 2027.

Según su análisis, el peronismo mantiene una base electoral significativa, mientras que una eventual alianza con sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, partidos provinciales y otras fuerzas podría ampliar su representación.

"Si la oposición logra una unidad no solo del peronismo, sino de incluir otros sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, partidos provinciales, el socialismo de Santa Fe, etcétera, puede llegar a ganar ese frente en primera vuelta", consideró.

También planteó que un escenario de segunda vuelta podría resultar complejo para el oficialismo si los distintos sectores opositores terminaran concentrando su respaldo en una misma candidatura.

Como antecedente, recordó las elecciones presidenciales de 2023, cuando Javier Milei logró imponerse en el balotaje después de recibir el apoyo de sectores que habían acompañado a Patricia Bullrich durante la primera vuelta.

De todos modos, el consultor insistió en que el escenario actual está atravesado por la incertidumbre y que todavía falta conocer cómo evolucionarán la economía, las negociaciones políticas y las definiciones de los principales dirigentes.

En ese contexto, el análisis de Timerman dejó planteado un escenario en el que Gerardo Zamora aparece como uno de los nombres mencionados dentro de las conversaciones opositoras, aunque sin una candidatura formalizada y con un proceso de construcción política que todavía se encuentra abierto.