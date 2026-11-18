El exministro de Economía cuestionó las críticas del Presidente a su gestión y lo acusó de haber cambiado su postura sobre las crisis económicas del pasado. Para respaldar su respuesta, recuperó una entrevista de 2020 en la que Milei lo elogiaba y defendía sus políticas.

Hoy 22:29

La relación entre Javier Milei y Domingo Cavallo sumó un nuevo capítulo de enfrentamientos este miércoles 18 de noviembre. Después de que el Presidente acusara al exministro de Economía de tener un “prontuario de expropiaciones”, el economista salió a responderle públicamente y lo cuestionó por lo que considera un cambio radical en su interpretación de la historia económica argentina.

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La respuesta llegó a través de una publicación en su blog personal, donde Cavallo lanzó una de sus críticas más contundentes contra el mandatario. “Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020”, escribió, antes de plantear una pregunta directa: “¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?”.

Pero el exfuncionario no se quedó solamente en las palabras. Para respaldar su postura, recuperó un video de una entrevista que ambos mantuvieron en 2020, cuando todavía existía una relación de respeto y coincidencias económicas. En aquella conversación, Milei había elogiado su gestión y defendido aspectos de las políticas implementadas durante la década de 1990.

Cavallo sostuvo que las actuales críticas presidenciales sobre los episodios económicos de 1982, 1991 y 2001 coinciden con los cuestionamientos que históricamente recibió de sectores políticos opuestos a sus ideas. Además, advirtió que el cambio de posición del jefe de Estado podría contribuir a generar mayor incertidumbre sobre los problemas que enfrenta actualmente la Argentina.

“Que él haya cambiado de opinión no me preocupa por mí sino por lo que pueda significar para el país al contribuir a acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales”, expresó el exministro.

Las duras acusaciones de Milei contra Cavallo

El enfrentamiento se había intensificado después de la participación de Javier Milei en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, realizadas el martes en el Palacio Libertad. Allí, el Presidente repasó distintas crisis económicas y apuntó directamente contra las políticas asociadas a Cavallo.

“Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el 82 a los que habían timbeado con la tablita”, aseguró el mandatario.

Milei también cuestionó las condiciones en las que se implementó el programa de Convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem. Según su interpretación, las medidas adoptadas previamente permitieron reducir los desequilibrios económicos mediante decisiones que afectaron los derechos de propiedad de los ahorristas.

Las declaraciones marcaron un nuevo contraste con la relación que ambos mantenían años atrás, cuando Milei había llegado a definir a Cavallo como el mejor ministro de Economía de la historia argentina.

Un enfrentamiento que también tiene diferencias sobre la economía actual

Más allá de la discusión histórica, el distanciamiento entre ambos economistas tiene como trasfondo las diferencias sobre la política cambiaria y monetaria del Gobierno.

En una reciente exposición en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Cavallo advirtió que la administración nacional debería introducir modificaciones en su programa económico para evitar dificultades antes de las elecciones de 2027.

“Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo”, señaló el exfuncionario, quien cuestionó la persistencia de restricciones cambiarias y la falta de condiciones que, a su entender, permitan una mayor competitividad de las empresas argentinas.

Entre sus principales propuestas, Cavallo insiste en avanzar hacia una eliminación completa de los controles cambiarios y fortalecer las reservas internacionales del Banco Central mediante la compra de divisas. También sostiene que el actual esquema monetario dificulta la recuperación de la confianza en el peso.

Por su parte, Milei mantiene su defensa del programa económico oficial, basado en el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria y el rechazo a las medidas que considera contrarias al derecho de propiedad.

Así, el vínculo entre dos figuras históricamente asociadas al pensamiento económico liberal atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. Lo que comenzó como una discusión sobre el dólar y las decisiones del Gobierno terminó convirtiéndose en un enfrentamiento público sobre el pasado económico argentino, con críticas cada vez más directas y una relación que parece haber quedado lejos de los elogios de otros tiempos.