El encuentro se realizará este sábado 21 de noviembre, desde las 15.30, en La Lagunilla, con la participación de agrupaciones gauchas del sur santiagueño y norte cordobés. La jornada combinará tradición, historia y devoción religiosa.

Hoy 21:34

En el marco de los preparativos por los 400 años de la llegada de la Virgen de la Consolación a Sumampa, la parroquia local organiza una jornada especial denominada "Cabalgata de la Fe", que reunirá a agrupaciones gauchas del sur santiagueño y norte cordobés con el objetivo de revalorizar la historia, las raíces culturales y las tradiciones religiosas de la región.

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La actividad se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre, a partir de las 15.30, en La Lagunilla, ubicada en el ingreso al vallecito de Sumampa Viejo. La convocatoria está abierta a agrupaciones gauchas, peregrinos, familias y vecinos de las comunidades cercanas.

El padre vicentino Rubén Zerda destacó la importancia de recuperar las tradiciones que forman parte de la identidad religiosa y cultural del pueblo.

"Se pondrá en valor las tradiciones, que es una de las partes fundamentales donde se afirma nuestra fe. En nuestras costumbres, en nuestras historias, en las peregrinaciones, en los caminos recorridos y en la vida de nuestros pueblos, encontramos una memoria que nos habla de hombres y mujeres que caminaron con esperanza, llevando en el corazón la devoción a la Virgen y confiando en Dios", expresó.

En ese sentido, el sacerdote invitó a toda la comunidad a sumarse a la propuesta: "Queremos invitar especialmente a todas las agrupaciones gauchas, a los peregrinos y a toda la comunidad de Sumampa y de nuestras comunidades vecinas a participar de una jornada muy especial. Este sábado 21 de noviembre, a las 15:30 horas, nos vamos a convocar en La Lagunilla, desde donde iniciaremos la Cabalgata de la Fe".

Una cabalgata para recorrer la historia y las tradiciones

La propuesta no se limitará al recorrido a caballo, sino que incluirá diferentes postas con relatos y reflexiones sobre la llegada de la Virgen de la Consolación y la historia de la fe en la región.

Según explicó el padre Zerda, cada parada tendrá un nombre y un significado especial, que permitirá a los participantes conocer distintos aspectos de las tradiciones transmitidas de generación en generación.

"No será solamente una cabalgata. Será un camino para encontrarnos, para compartir y para conocer más profundamente nuestra historia. A lo largo del recorrido iremos realizando diferentes postas, cada una de ellas con un nombre y un significado que nos ayudará a descubrir algunos relatos vinculados con la llegada de la Virgen y con el camino de fe que realizaron nuestros antepasados", señaló.

Entre las postas previstas se encuentran "El trote de la mula" y "La mirada y las anteojeras del caballo", además de otros espacios destinados a la reflexión y la recuperación de la memoria colectiva.

"Serán momentos que nos permitirán detenernos, escuchar, recordar y contemplar", agregó el sacerdote.

Un encuentro de fe, cultura e identidad

Desde la organización destacaron que uno de los principales objetivos es fortalecer los vínculos entre las comunidades y mantener vivas las manifestaciones culturales y religiosas que forman parte de la historia de Sumampa.

"Queremos que esta Cabalgata de la Fe sea también una manera de caminar juntos como Iglesia, reconociendo que nuestra historia religiosa y nuestra tradición forman parte de la identidad de nuestro pueblo. Será un día para compartir la fe, la amistad, la cultura y la tradición", manifestó Zerda.

Asimismo, remarcó que la actividad busca reunir a distintas generaciones alrededor de una devoción compartida.

"Un día para que los gauchos, las familias, los peregrinos y toda la comunidad podamos encontrarnos alrededor de nuestra historia y de nuestra Madre, la Virgen de la Consolación de Sumampa", sostuvo.

Camino a los 400 años de la Virgen de la Consolación

La jornada forma parte de las actividades que se desarrollan en preparación para la conmemoración de los cuatro siglos de la llegada de la Virgen de la Consolación a Sumampa, una celebración de especial significado para la comunidad religiosa de la región.

En este sentido, el padre Zerda explicó que el propósito es recuperar la memoria histórica, pero también proyectar las tradiciones hacia las nuevas generaciones.

"Estamos caminando hacia los 400 años, y ese camino no queremos hacerlo solamente mirando al pasado. Queremos recuperar nuestra memoria para fortalecer el presente y preparar juntos el futuro", afirmó.

Finalmente, reiteró la invitación a participar del encuentro de este sábado: "Agrupaciones gauchas, peregrinos, familias y toda la comunidad, los esperamos este sábado 21 de noviembre, a las 15:30 horas, en La Lagunilla, para iniciar juntos esta Cabalgata de la Fe. Relatos, historia y fe. Tradición que nos une. Memoria que nos fortalece. Y un pueblo que camina junto a su Madre", concluyó.