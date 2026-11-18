El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la vereda de la Escuela Florentino Ameghino. La Policía logró localizar al involucrado, quien manifestó tener problemas de salud y encontrarse en situación de calle. La Fiscalía dispuso su traslado al Hospital Zonal.

Hoy 21:32

Un insólito episodio generó sorpresa y malestar este miércoles por la mañana en el centro de Añatuya, cuando un hombre se quitó la ropa y defecó en la vereda de la Escuela Primaria Florentino Ameghino, ante la presencia de personas que circulaban por el sector.

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El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 y motivó la intervención de efectivos policiales, luego de que la Sala de Monitoreo alertara sobre lo sucedido en inmediaciones del establecimiento educativo.

Personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13 acudió al lugar y tomó contacto con el director de la institución, Miguel Ángel Pajón, de 58 años, quien brindó detalles sobre el episodio.

Con la información recabada, los uniformados desplegaron un operativo en la zona y lograron localizar y demorar al hombre en la intersección de las calles Pueyrredón y Mitre.

El hombre manifestó que tenía problemas de salud

Durante la intervención policial, el involucrado, de 50 años, explicó que padecía problemas estomacales y que se encontraba en situación de calle. Además, manifestó que no contaba con familiares en la ciudad.

Ante estas circunstancias, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, quien dispuso que el hombre fuera trasladado al Hospital Zonal de Añatuya para recibir atención médica.

Finalmente, personal paramédico acudió al lugar y concretó el traslado al centro de salud, conforme a las disposiciones impartidas por la autoridad judicial.