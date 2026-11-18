El fuego afectó una vivienda del barrio La Merced y provocó importantes pérdidas materiales. Afortunadamente, no hubo víctimas y, en menos de 24 horas, los damnificados recibieron elementos de primera necesidad.

Hoy 21:30

Una familia del barrio La Merced, en la ciudad de Añatuya, sufrió importantes pérdidas materiales luego de que un incendio afectara su vivienda durante el mediodía del martes. Las llamas destruyeron muebles, colchones y numerosas pertenencias, dejando a los damnificados en una difícil situación.

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El fuego provocó considerables daños en el interior de la propiedad, donde quedaron destruidas camas, colchones y distintos objetos de uso cotidiano. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas, aunque la familia perdió gran parte de sus bienes.

Ante lo ocurrido, se iniciaron gestiones para brindar asistencia a los afectados. La senadora nacional Elia Esther Moreno intervino para canalizar el pedido de ayuda ante el Gobierno de Santiago del Estero, con el objetivo de conseguir una respuesta a las necesidades más urgentes.

Como resultado de estas gestiones, menos de 24 horas después del incendio, equipos provinciales llegaron hasta el domicilio para entregar camas, colchones y otros elementos de primera necesidad, destinados a acompañar a la familia mientras intenta recuperarse de las pérdidas ocasionadas por el fuego.

La asistencia se concretó con la participación de áreas del Gobierno provincial, el Ministerio y la Subsecretaría de Desarrollo Social y Defensa Civil. Tanto los damnificados como integrantes de la comunidad expresaron su agradecimiento por la ayuda recibida tras el siniestro.