Equipos provinciales y municipales recorrieron los hogares afectados por las fuertes lluvias y ráfagas de viento, evaluaron los daños materiales y recopilaron información para coordinar la asistencia a las familias damnificadas.

Hoy 21:34

Tras el violento temporal de viento y lluvia que azotó a la región, el Municipio activó de inmediato los protocolos de asistencia. En una jornada clave desarrollada este miércoles, equipos técnicos de la Subsecretaría Provincial de Defensa Civil y personal de Seguridad Municipal recorrieron los domicilios de las familias damnificadas para constatar de cerca los daños materiales y coordinar la ayuda urgente.

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Durante la visita a los sectores más golpeados por el fenómeno climático, las autoridades provinciales y municipales mantuvieron un contacto directo con los vecinos damnificados. En el lugar se llevaron a cabo inspecciones oculares de las viviendas afectadas y se completaron las planillas de relevamiento socio-habitacional.

Las imágenes registradas durante el operativo muestran la magnitud de los destrozos en algunas zonas —con viviendas que sufrieron daños severos en techos y estructuras—, evidenciando la vulnerabilidad con la que se encontraron los vecinos tras el paso de las fuertes ráfagas y precipitaciones.

Este trabajo conjunto entre el municipio local y la provincia tiene como objetivo central acelerar los mecanismos de respuesta rápida. Gracias a este censo pormenorizado, el Estado provincial cuenta ahora con los datos precisos para canalizar de manera eficiente los recursos necesarios, garantizando que la asistencia llegue con la mayor celeridad a cada hogar que lo necesita para comenzar las tareas de recuperación.