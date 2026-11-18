En una entrevista televisiva, el Presidente responsabilizó al conflicto en Medio Oriente y al riesgo político por la desaceleración más lenta de los precios. Además, aseguró que las reservas de oro están depositadas en Suiza y respondió a los cuestionamientos por las operaciones financieras del BCRA.

Hoy 21:22

El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gobierno y explicó por qué, según su visión, la inflación no consigue bajar al ritmo esperado. Durante una entrevista concedida este miércoles a Eduardo Feinmann en A24, el mandatario apuntó contra factores políticos internos y las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. También se refirió al destino del oro del Banco Central y a las polémicas operaciones financieras realizadas con esas reservas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las declaraciones se producen después de conocerse que la inflación de octubre fue del 2,2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador registró una nueva aceleración respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 1,9%, y de agosto, cuando se ubicó en el 1,7%.

Para justificar este comportamiento, Milei insistió en que la inflación responde principalmente a factores monetarios y explicó que los efectos de la emisión de dinero no se reflejan inmediatamente en los precios. “Al emitir, hay un rezago. El impacto se ve en 26 meses”, sostuvo durante la conversación.

El jefe de Estado recordó que durante 2025 se había registrado una importante desaceleración inflacionaria, con un índice mensual que llegó al 1,5%. Sin embargo, atribuyó las dificultades posteriores a un aumento de la incertidumbre política, que identificó con la expresión “riesgo kuka”, en referencia al temor de los mercados ante un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

Según su interpretación, ese escenario provocó una caída en el valor de los bonos argentinos, mayores tasas de interés y una disminución de la demanda de dinero, factores que habrían contribuido a demorar la reducción de la inflación.

A este panorama sumó las consecuencias de la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo, cuyo precio, de acuerdo con las cifras mencionadas por el mandatario, pasó de 60 a 120 dólares por barril. “Ahora nos encontramos con el shock externo del petróleo. Es una contracción de oferta que hace saltar los precios. Saltó la tasa de inflación en todo el mundo”, expresó.

Pese a este escenario, Milei defendió los resultados de su gestión y aseguró que la inflación general se encuentra en un ritmo cercano al 30% anualizado, mientras que la núcleo rondaría el 20% y los precios mayoristas el 10%, según sus propios cálculos. Además, vinculó la evolución de los indicadores con el equilibrio fiscal y las medidas adoptadas para reducir impuestos.

Qué dijo Milei sobre el oro del Banco Central

Otro de los momentos destacados de la entrevista estuvo relacionado con el destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una cuestión que generó controversia durante los últimos meses.

Consultado sobre su ubicación, el Presidente fue contundente: “El oro está en Suiza, en la cuenta del BIS”, afirmó, en referencia al Banco de Pagos Internacionales, institución financiera con sede en Basilea que presta servicios a bancos centrales de distintos países.

La explicación coincide con declaraciones anteriores del titular del BCRA, Santiago Bausili, quien había confirmado que parte de las reservas de oro argentinas fueron trasladadas al exterior y depositadas en esa institución.

Milei también respondió a los cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó pérdidas por 1.023 millones de dólares durante 2025 en operaciones financieras vinculadas con el precio internacional del oro.

El mandatario rechazó las críticas y sostuvo que esas operaciones formaban parte de una estrategia de cobertura destinada a proteger el valor de las reservas frente a posibles fluctuaciones del mercado.

“Ganamos 3.500 y perdimos 1.000 (millones de dólares). ¿Cuánto ganamos? 2.500”, afirmó al defender el resultado global de la posición en oro.

La controversia se centra en la interpretación de esos números. Mientras que la AGN cuestionó las pérdidas registradas en los instrumentos financieros utilizados, el Banco Central sostiene que deben analizarse junto con la valorización del metal, que permitió cerrar 2025 con un resultado neto positivo de aproximadamente 2.505 millones de dólares, según la entidad.

De esta manera, Milei ratificó su postura sobre la política monetaria y defendió la administración de las reservas internacionales, en medio de un escenario económico marcado por la persistencia de la inflación y los cuestionamientos sobre determinadas decisiones del Banco Central.