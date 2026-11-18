El arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, destacó el impacto social y espiritual que dejó la histórica visita del Pontífice a la Argentina.

Hoy 22:20

El arzobispo de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic Iglic, realizó un profundo balance de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión. El religioso destacó la masiva participación de la sociedad y consideró que el paso del Pontífice dejó un mensaje que trasciende el ámbito de la Iglesia.

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“Fue una movida que nos incluyó a todos, a la sociedad en sí. Hubo una movilización que trascendía al ámbito de la Iglesia, no creyentes, no practicantes. La presencia de un Papa siempre es un impacto, un hecho histórico que no se repite”, expresó Bokalic.

El arzobispo remarcó que uno de los aspectos centrales del viaje fue el llamado del Santo Padre a asumir un compromiso personal y colectivo para transformar la realidad.

“En los tres países que visitó dijo: ‘El trabajo ahora se los dejo a ustedes’. El cambio depende ya de nosotros”, recordó.

En ese sentido, sostuvo que el verdadero impacto de la visita dependerá de cómo cada persona incorpore las enseñanzas recibidas.

“El cambio arranca en la capacidad de aceptar lo que vivimos, lo que vimos, aceptarlo en el corazón. Cada uno recogió algo de lo que escuchó”, reflexionó.

“El Papa vino a reconocer las cosas buenas que tenemos”

Durante la entrevista, Bokalic destacó especialmente la mirada positiva que León XIV transmitió sobre los pueblos que visitó, sin dejar de reconocer sus dificultades.

“El Papa vino a reconocer las cosas buenas que tenemos también. Reconoce las cosas buenas y bellas de los pueblos, lo malo no lo niega, pero no deja de reconocer lo bueno”, señaló.

Para el arzobispo, esa capacidad de valorar las virtudes de las comunidades fue una de las características más significativas del mensaje papal.

“Tocó la fibra más profunda del ser humano”, afirmó.

Asimismo, consideró que el tiempo disponible fue una de las principales limitaciones del recorrido: “No pudo hacer más porque el tiempo no le daba”.

Un llamado a multiplicar el mensaje en la vida cotidiana

Bokalic también expresó su deseo de que el clima de encuentro vivido durante la visita se mantenga en la sociedad.

“Ojalá que tengamos un aire fresco, porque hemos disfrutado mucho esto, un clima de mucho encuentro”, manifestó.

En esa línea, invitó a trasladar la experiencia espiritual a las acciones de todos los días.

“Esto que vivimos lo podemos transmitir y multiplicar en la vida cotidiana, llevar el mensaje de Jesús a todos”, sostuvo.

Finalmente, el arzobispo destacó que León XIV abordó los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, especialmente aquellos relacionados con la justicia social y la solidaridad.

“Lo esencial de la doctrina social de la Iglesia lo tocó el Papa: la dignidad humana, la preocupación por el bien común y la vinculación con los pobres”, concluyó.

De esta manera, Vicente Bokalic Iglic consideró que la visita de León XIV dejó una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales y convertir los mensajes de unidad, respeto y compromiso en acciones concretas dentro de la comunidad.