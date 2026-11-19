Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia protagonizaron una cumbre inédita en la ciudad de Shenzhen, donde abordaron el desarme nuclear, la guerra en Ucrania y las tensiones internacionales.

Hoy 08:22

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, protagonizaron este jueves una histórica cumbre trilateral en la ciudad china de Shenzhen, donde abordaron el desarme nuclear, la guerra entre Rusia y Ucrania y las principales tensiones diplomáticas que atraviesan las tres potencias.

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El encuentro se desarrolló en el complejo Kylin Villa, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y se extendió durante aproximadamente una hora y media. Se trató de una reunión inédita entre los mandatarios de los tres países.

La cita estuvo marcada por la búsqueda de mecanismos para reducir los arsenales nucleares y fortalecer la estabilidad internacional, en un contexto de conflictos armados y diferencias políticas, comerciales y estratégicas.

Qué plantearon Trump, Xi Jinping y Putin durante la cumbre

Durante el encuentro, Donald Trump destacó la importancia de establecer un diálogo entre las principales potencias nucleares para reducir el riesgo de utilización de armas atómicas.

“Estamos haciendo historia”, expresó el presidente estadounidense, quien señaló que los tres países tienen una responsabilidad especial para avanzar en la reducción de armamento nuclear y evitar nuevos conflictos internacionales.

Por su parte, Xi Jinping remarcó la importancia del diálogo entre las grandes potencias y sostuvo que la cooperación entre China, Estados Unidos y Rusia resulta fundamental para preservar la estabilidad mundial.

En tanto, Vladimir Putin planteó la necesidad de fortalecer las relaciones entre los tres países y avanzar en mecanismos de cooperación para abordar conflictos regionales, especialmente la guerra en Ucrania.

La guerra en Ucrania y el desarme nuclear, en el centro del debate

Uno de los principales ejes de la reunión fue la posibilidad de avanzar hacia nuevos acuerdos de control de armamento nuclear, luego del vencimiento, en febrero de este año, del tratado New START, que regulaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia.

También se abordaron las tensiones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Irán y la seguridad energética internacional, asuntos que mantienen diferencias entre Washington, Moscú y Pekín.

Antes de la cumbre trilateral, Trump había mantenido encuentros bilaterales con Xi Jinping y Vladimir Putin, en los que se trataron cuestiones vinculadas con la seguridad, las relaciones comerciales y los conflictos internacionales.

Si bien la reunión concluyó sin anuncios inmediatos de acuerdos concretos, el encuentro representó una instancia de diálogo directo entre las tres potencias, en medio de un escenario internacional marcado por las tensiones militares y económicas.