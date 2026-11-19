Los bandeños deben prepararse para un clima inestable en los próximos días, con lluvias irregulares en la región. La temperatura se mantendrá en un rango cálido, aunque las condiciones serán cambiantes.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, la temperatura actual se sitúa en 20.4 °C, con una sensación térmica de 22.2 °C. La humedad alcanza un 85%, lo que acentúa la sensación de bochorno en la ciudad. Los bandeños pueden esperar un día cubierto y con probabilidad de lluvias irregulares en las cercanías.

Para el día de hoy, se pronostica una mínima de 19.5 °C y una máxima que podría llegar hasta 28.1 °C. Esto indica que, a pesar de la inestabilidad climática, las temperaturas se mantendrán relativamente cálidas durante el día. Es importante que los bandeños se mantengan informados sobre el clima.

En cuanto al viento, actualmente sopla a 5 km/h desde el sureste, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, se espera que este viento cambie con el avance del día, afectando la percepción térmica.

Los próximos días seguirán presentando lluvias irregulares en la región. Para mañana, viernes 20 de noviembre, la mínima será de 22.2 °C y la máxima alcanzará los 29 °C. Los bandeños deben estar preparados para condiciones similares, con nubosidad y precipitaciones.

Finalmente, el sábado 21 de noviembre, el pronóstico indica una mínima de 21.7 °C y una máxima de 31.1 °C. Estos valores sugieren que, aunque las lluvias serán un factor constante, las temperaturas irán en aumento, por lo que es esencial estar alertas a los cambios climáticos.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.