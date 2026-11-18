La sentencia se conoció este miércoles, luego de un juicio por hechos denunciados en la localidad de Icaño, departamento Avellaneda. Las víctimas tenían entre 15 y 17 años.

Hoy 15:02

Un efectivo de la Policía de Santiago del Estero fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de grooming, en una causa que tuvo como víctimas a cinco adolescentes de entre 15 y 17 años de la localidad de Icaño, departamento Avellaneda. La sentencia se conoció durante el mediodía de este miércoles 18 de noviembre, en Añatuya.

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El caso se remonta a septiembre de 2016, cuando comenzaron a conocerse las primeras denuncias contra el uniformado, quien se desempeñaba en la Patrulla de Caminos de Icaño. La investigación judicial avanzó durante los años posteriores y permitió reunir distintas pruebas sobre los contactos que el acusado mantenía con las menores a través de medios digitales.

De acuerdo con la investigación, el policía contactaba a las adolescentes mediante Facebook, enviándoles solicitudes de amistad y mensajes privados. Luego de establecer conversaciones, comenzaba a realizarles propuestas de encuentros de índole sexual e incluso les enviaba fotografías íntimas.

Inicialmente fueron tres las adolescentes que denunciaron los hechos, pero posteriormente la cantidad de víctimas ascendió a cinco: una de 15 años, tres de 16 y una de 17.

La investigación y las pruebas reunidas

La causa fue investigada por la fiscal María Emilia Ganem, quien impulsó distintas medidas para esclarecer los hechos. Durante el proceso se recibieron testimonios de alumnas de un establecimiento secundario, se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

También se llevaron adelante entrevistas en Cámara Gesell y pericias sobre los equipos secuestrados, elementos que resultaron relevantes para reconstruir las comunicaciones entre el acusado y las adolescentes.

En el marco de las actuaciones, el efectivo policial permaneció detenido durante un período.

La investigación atravesó distintas instancias judiciales. Entre ellas, la Cámara de Apelaciones revocó un sobreseimiento que había beneficiado al acusado y habilitó la continuidad del proceso penal, tras un recurso presentado por las fiscales María Emilia Ganem y Natalia Malachevsky.

Posteriormente, la causa fue elevada a juicio por la fiscal Ana María González Ruiz.

La sentencia se conoció este miércoles

El juicio comenzó a principios de noviembre y culminó este miércoles con la lectura de la sentencia, mediante la cual el efectivo fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.

Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de cuatro años de prisión, pero finalmente se resolvió imponer una condena de tres años en suspenso.

Esta modalidad implica que el condenado no deberá cumplir la pena en prisión mientras respete las condiciones que establezca la Justicia.

Por su parte, se espera que la defensa del policía evalúe los planteos judiciales correspondientes frente a la resolución.

De esta manera, el proceso judicial llegó a una sentencia condenatoria después de aproximadamente una década desde las primeras denuncias por los hechos ocurridos en Icaño.