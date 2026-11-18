Luciano Nakis, prosecretario de la entidad, se refirió a la escasa presencia de público en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Reconoció las dificultades económicas y habló sobre la posibilidad de revisar los precios de las entradas.

Hoy 14:55

La Selección Argentina cerró el 2026 con una situación que generó preocupación: la baja concurrencia de hinchas en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, los primeros encuentros de la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi. Frente a este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pronunció sobre el fenómeno y reconoció que trabaja para recuperar la presencia del público en los estadios.

Luciano Nakis, prosecretario general de la AFA y presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, analizó la situación y destacó que el contexto económico representa una dificultad para los simpatizantes. "Es un tema que lo estamos trabajando. Estamos muy contentos con la renovación de Scaloni, que es un logro importante para el fútbol argentino en general", expresó el dirigente.

En ese sentido, Nakis reconoció que el costo de las entradas puede influir en la asistencia. "Con respecto a la venta de entradas es un momento difícil desde lo económico y de a poquito se va a ir dando el fenómeno que nos tiene acostumbrados para ir a ver a la Selección. Seguimos trabajando mucho en el tema de comunicación y marketing para que la gente pueda acercarse a ver a la Selección", explicó.

Los números reflejan la situación. En el amistoso ante Uruguay, disputado el 13 de noviembre en La Bombonera, las entradas generales costaron $95.000, mientras que las ubicaciones preferenciales alcanzaron los $290.000. A pesar de la expectativa por el comienzo de una nueva etapa, asistieron aproximadamente 25.000 espectadores, en un estadio con capacidad para cerca de 55.000 personas.

La situación se repitió el 17 de noviembre ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Aunque las populares tuvieron un precio menor, de $80.000, se vendieron poco más de 20.000 entradas. La organización decidió entregar localidades gratuitas en las horas previas y la asistencia final fue estimada en aproximadamente 31.000 personas, aunque los organismos de seguridad informaron cifras superiores.

Consultado sobre la posibilidad de reducir los precios de las entradas en las próximas presentaciones, Nakis evitó confirmar una medida concreta, pero aseguró que la entidad analiza alternativas. "Estamos en el análisis de distintos factores y obviamente que todo lo que podamos hacer en beneficio de la gente, lo haremos", manifestó.

Finalmente, el dirigente se refirió a la transición que atraviesa el seleccionado después de la despedida de Messi. "Estamos bien, transitando el cambio y acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era", concluyó. De esta manera, la AFA buscará recuperar la convocatoria de los hinchas durante 2027, en una etapa que tendrá a Lionel Scaloni al frente del proyecto deportivo rumbo al Mundial 2030.