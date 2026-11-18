El técnico argentino asumió este miércoles al frente de los Diablos Rojos, que atraviesan una profunda crisis deportiva y se encuentran en zona de descenso. Su primer desafío será nada menos que el clásico ante Liverpool.

Hoy 14:43

Mauricio Pochettino fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo entrenador del Manchester United. El técnico argentino de 54 años regresó a la Premier League con el desafío de recuperar a uno de los clubes más importantes de Inglaterra, que atraviesa un complicado presente y necesita resultados urgentes para salir de los últimos puestos.

Tras su llegada a las instalaciones del club, Pochettino expresó su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa. "Muchas gracias a todos, es un privilegio y un honor estar acá. Estoy muy emocionado de estar en este increíble club", manifestó el entrenador en un video difundido por las redes sociales oficiales del Manchester United.

El argentino asumió luego de finalizar su ciclo al frente de la Selección de Estados Unidos y firmó un contrato por dos años y medio, hasta 2029. Su llegada se produjo después de la salida de Michael Carrick, quien fue despedido debido a los malos resultados obtenidos en el comienzo de la temporada.

El panorama deportivo representa un enorme desafío para el nuevo entrenador. Actualmente, el Manchester United ocupa el puesto 18 de la Premier League, en zona de descenso, después de conseguir apenas una victoria en las primeras diez jornadas. La dirigencia confía en que la experiencia de Pochettino permita revertir la situación y devolverle competitividad al plantel.

El debut del argentino será de máxima exigencia, ya que el próximo domingo 22 de noviembre enfrentará a Liverpool en Anfield, en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés. El encuentro marcará el inicio de su etapa al frente de los Diablos Rojos.

Para Pochettino será una nueva experiencia en el fútbol inglés, donde anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea. Su paso más destacado fue con los Spurs, equipo al que condujo hasta la final de la Champions League 2019. También estuvo al frente del París Saint-Germain antes de asumir la conducción del seleccionado estadounidense.

Ahora, el entrenador argentino tendrá la misión de reconstruir futbolística y anímicamente al Manchester United, recuperar la confianza de sus jugadores y comenzar a sumar puntos para alejar al equipo de la zona de descenso. El clásico frente a Liverpool será su primera gran prueba en esta nueva etapa.