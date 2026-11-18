Un operativo en Jujuy ha llevado a la detención de una persona por la caza furtiva de vicuñas, con la incautación de numerosos elementos incriminatorios.

Hoy 14:35

La lucha contra la caza furtiva de vicuñas en Argentina ha tomado un nuevo impulso tras la reciente detención de un individuo en el departamento de Susques, Jujuy. Este operativo es resultado de una investigación que se inició el 10 de noviembre de 2026, tras una denuncia que alertó sobre la matanza de cinco ejemplares de esta especie en peligro de extinción.

El fiscal en lo Ambiental, Javier Sánchez Serantes, fue el encargado de coordinar las acciones investigativas junto a la Policía de la Provincia de Jujuy. En este contexto, los ayudantes fiscales Cristian Ramos y Claudia Zuleta también jugaron un papel fundamental en la recolección de evidencias que condujeron a la detención del sospechoso.

Durante los allanamientos realizados en respuesta a la denuncia, se incautaron varios elementos clave, incluyendo una camioneta Volkswagen Amarok, que contenía rastros de sangre y casquillos de bala. Además, se recuperaron vellones, cueros y patas de vicuñas, así como partes de los animales, que se integran a la investigación judicial en curso.

La Fiscalía ha subrayado que esta operación representa un avance significativo en la campaña contra la caza ilegal de vicuñas, que comenzó en octubre de este año. Este es el primer caso exitoso de esta iniciativa, que se propone proteger a la vicuña, un símbolo del patrimonio natural de la región.

El compromiso del organismo con las comunidades de la Puna jujeña es firme, enfatizando la necesidad de una colaboración activa de la población en la denuncia de estos actos ilícitos. La protección de la vicuña es vital, no solo por su valor ecológico, sino también por su importancia cultural y económica para las comunidades locales.

Los responsables de la Fiscalía han reiterado su voluntad de seguir trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad para llevar a cabo más operativos de este tipo, con el objetivo de erradicar la caza furtiva y promover una mayor conciencia sobre la conservación de especies nativas. La participación ciudadana es clave en este esfuerzo, ya que la denuncia oportuna puede marcar la diferencia en la protección de la fauna local.