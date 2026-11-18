El juvenil dejó buenas sensaciones en el último entrenamiento antes del viaje a Colombia y aparece como favorito para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en el ataque ante Atlético Mineiro.

Hoy 14:13

Boca Juniors realizó este miércoles su último entrenamiento en Buenos Aires antes de viajar a Barranquilla, Colombia, donde disputará la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. La práctica dejó buenas noticias para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, especialmente por el rendimiento de Tomás Aranda, quien ganó terreno en la pelea por un lugar en el equipo titular.

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El juvenil se mostró en plenitud física y dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico, por lo que ahora aparece como el principal candidato para completar el tridente ofensivo junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. De todas maneras, el Vasco todavía no tomó una decisión definitiva y mantiene en consideración a Alan Velasco y Leonel Flores.

La principal incógnita pasa por el ritmo futbolístico de Aranda, quien estuvo alejado de las canchas durante casi dos meses y medio por una lesión que requirió una intervención quirúrgica. Desde su regreso, el atacante apenas disputó 26 minutos ante Defensa y Justicia y otros 34 frente a Banfield por la Copa Argentina, acumulando solamente una hora de competencia desde fines de agosto.

Sin embargo, su evolución física fue favorable y consiguió acortar los plazos de recuperación. Su desempeño en los últimos entrenamientos volvió a posicionarlo por delante de Velasco, quien fue titular en los dos encuentros más recientes, mientras que Flores aparece como la tercera alternativa, aunque sus características podrían resultar útiles durante el desarrollo del partido.

Por otra parte, Lautaro Blanco y Milton Delgado también protagonizaron las buenas noticias de la jornada. El lateral izquierdo, que no había jugado ante Banfield, volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y estará disponible para la final. En tanto, el mediocampista superó las molestias en una rodilla y los estudios médicos descartaron una lesión de gravedad.

De esta manera, Delgado estaría desde el arranque junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, conformando el mediocampo que pretende utilizar Arruabarrena en la definición continental. Con estas recuperaciones, el entrenador comienza a tener un panorama más claro para definir la formación.

Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con el objetivo de conquistar un nuevo título internacional. Mientras tanto, la principal duda del Vasco sigue concentrada en el ataque, donde Tomás Aranda corre con ventaja para quedarse con el último lugar disponible.