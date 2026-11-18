El mediocampista de Chelsea no sumó minutos en los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Antes de regresar a Inglaterra, habló sobre la decisión de Lionel Scaloni y reconoció sus sensaciones encontradas.

Hoy 14:30

La Selección Argentina cerró su calendario de 2026 con una contundente goleada ante Costa Rica, pero no todos los futbolistas tuvieron la oportunidad de sumar minutos. Uno de ellos fue Valentín "Colo" Barco, quien permaneció en el banco de suplentes durante los encuentros frente a Uruguay y Costa Rica y expresó su descontento por no haber participado.

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Antes de regresar a Inglaterra para reincorporarse al Chelsea, el exjugador de Boca habló sobre su situación y reconoció que, aunque comprende la competencia interna del plantel, esperaba tener una oportunidad. "Lo entiendo porque es la mejor selección del mundo, ya lo dije antes. Pero bueno, soy jugador de fútbol y un jugador de fútbol siempre quiere jugar", manifestó.

La ausencia de Barco no estuvo relacionada con ninguna lesión ni molestia física, sino que respondió a una decisión futbolística de Lionel Scaloni, quien optó por utilizar otras alternativas en el mediocampo durante la doble fecha FIFA de noviembre.

De hecho, después de la victoria por 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el volante permaneció sobre el campo de juego realizando trabajos físicos junto a Giuliano Simeone, una rutina habitual para los futbolistas que no tuvieron participación o disputaron pocos minutos.

Más allá de la frustración por no haber ingresado, el Colo destacó la importancia de compartir entrenamientos con el plantel campeón del mundo. "No estás tan contento cuando no jugás, pero bueno… al ser la mejor selección del mundo, poder venir y compartir esto con mis compañeros también me pone contento", aseguró.

El mediocampista no fue el único que terminó la fecha FIFA sin participación. Juan Musso, Santiago Beltrán, Equi Fernández y Santiago Castro tampoco sumaron minutos en los dos amistosos disputados por la Albiceleste.

De esta manera, Barco regresará al Chelsea con el objetivo de seguir sumando rodaje y mantenerse en la consideración de Scaloni para las próximas convocatorias de la Selección Argentina, que comenzará a preparar sus compromisos internacionales de 2027.