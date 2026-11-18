La cantante argentina visitó el programa español La Revuelta, donde respondió con humor a preguntas sobre su vida privada, reveló cómo afecta la distancia a su relación con el trapero y contó una particular anécdota que desató las risas del público.

Hoy 15:36

Emilia Mernes protagonizó un divertido e inesperado momento durante su participación en La Revuelta, el programa de la televisión española conducido por David Broncano. En una entrevista distendida, la artista argentina se animó a hablar de su intimidad con Duki, su pareja, y sorprendió al revelar detalles sobre cómo sus compromisos laborales influyeron en su vida personal.

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Todo comenzó cuando el conductor le realizó una de sus preguntas habituales, relacionada con la frecuencia de sus relaciones sexuales durante los últimos 30 días. Lejos de esquivar la consulta, Emilia respondió con humor y explicó que llevaba varios días alejada de Duki debido a sus respectivas agendas profesionales.

“Lo que pasa es que he estado distanciada por el trabajo y mantengo una relación a distancia de momento por unos días”, explicó la cantante, dejando en claro que se trataba de una separación temporal vinculada exclusivamente con cuestiones laborales.

La artista también reconoció que actualmente concentra gran parte de su energía en su carrera musical. “La libido ahora también está repartida, ¿viste? En trabajo”, expresó entre risas, mientras anticipaba que pronto regresaría a la Argentina para reencontrarse con su pareja.

La inesperada confesión que provocó risas en el estudio

Durante la conversación, Emilia contó que había comprado un juguete íntimo durante una de sus visitas a España, pero que terminó perdiéndolo en medio de sus constantes viajes.

“Tenía un acompañante, o sea, un juguetito que, de hecho, lo adquirí acá en España”, relató. Cuando Broncano quiso saber qué había ocurrido con el objeto, la cantante respondió: “En algún hotel habrá quedado, capaz”.

La situación generó numerosas bromas por parte del conductor, mientras Emilia reconocía cierta vergüenza al imaginar que sus familiares podían estar viendo la entrevista. “Espero que mis papás cambien de canal”, lanzó entre carcajadas.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Broncano insistió en conocer una cifra concreta sobre su actividad sexual durante el último mes. La cantante terminó respondiendo: “¿Tres o cuatro veces el último mes?”. Ante la reacción del conductor, remató con una sola palabra: “Fatal”.

La respuesta provocó risas y aplausos entre los presentes, en una entrevista marcada por el humor y la espontaneidad de la artista.

Finalmente, Emilia Mernes aclaró que su relación con Duki continúa bien y que la distancia entre ambos es circunstancial. La cantante, que visitó el programa para promocionar su nueva canción Bodypainting, aseguró que pronto volverá al país para reencontrarse con el músico.