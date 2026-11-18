Un grave conflicto se desató en un sanatorio privado de San Fernando del Valle tras la trágica muerte de un bebé, lo que provocó una intensa intervención policial para restablecer el orden.

Hoy 15:13

Un grave episodio de conmoción ha alterado la tranquilidad del casco céntrico de la capital catamarqueña, específicamente en un sanatorio privado ubicado sobre la calle Mota Botello. La situación de alteración se originó de manera repentina tras el fallecimiento de un bebé, lo que generó una fuerte reacción emocional entre sus familiares. El cuerpo médico tratante comunicó la dolorosa noticia, provocando una explosión de desesperación e ira entre los allegados.

La noticia del deceso del recién nacido desencadenó una batahola en el interior y pasillos del establecimiento asistencial, creando un ambiente de tensión y zozobra. Las fuentes policiales informaron que, ante la magnitud del tumulto, se tomó la decisión de solicitar la intervención de las autoridades para restablecer el orden. La Policía de Catamarca acudió de manera urgente al lugar, evidenciando la gravedad de la situación.

Los efectivos policiales desplegaron un operativo de contención en el ingreso y áreas aledañas al sanatorio, con el objetivo de separar a las partes involucradas y prevenir posibles agresiones físicas. Esta intervención fue crucial para garantizar la seguridad del personal médico y de los demás pacientes que se encontraban en el establecimiento en ese momento crítico.

Hasta el momento, las autoridades del sanatorio privado no han emitido un comunicado oficial sobre las circunstancias clínicas que rodearon el deceso del bebé, manteniéndose en un estricto hermetismo institucional. Este silencio ha generado aún más incertidumbre y preocupación entre los familiares y la comunidad.

En paralelo, se espera la intervención de la fiscalía de turno, que determinará si se abrirá una investigación de oficio. Esta investigación buscará esclarecer las causas de la muerte del bebé y evaluar si existen responsabilidades profesionales en el proceso. La fiscalía también recabará testimonios sobre los incidentes ocurridos en el área de recepción y pasillos del centro asistencial.

La situación refleja la fragilidad del entorno en el que se brindan servicios de salud y la importancia de la comunicación efectiva en momentos críticos. La comunidad espera respuestas claras y contundentes de las autoridades del sanatorio, así como de los organismos de control pertinentes.