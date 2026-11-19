En su columna de este jueves para Radio Panorama, Osvaldo Granados examinó el escenario político de cara a las próximas elecciones, las dificultades para ordenar al peronismo y el reacercamiento entre Javier Milei y Patricia Bullrich.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó este jueves, en su habitual columna para Radio Panorama, el escenario político y económico nacional, con especial atención a las consecuencias que tendrá la eliminación de las PASO para la reorganización de los partidos de cara a las próximas elecciones.

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En ese sentido, consideró que la ausencia de elecciones primarias complicará especialmente al justicialismo, que deberá encontrar un mecanismo para definir sus candidaturas presidenciales y resolver sus diferencias internas.

“Casi todo el mundo sabe que no va a haber PASO. Esto va a complicar el ordenamiento del justicialismo porque ahora, ¿cómo se mide quién es el candidato a presidente? Yo no creo en las encuestas”, sostuvo.

Granados también se refirió a la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, y consideró difícil que se alcance un acuerdo entre ambos sectores después del reciente acto de la militancia. “Es muy difícil, después de lo que pasó en el acto a la militancia, que se llegue a una conciliación con Kicillof. De un lado va a quedar La Cámpora y Cristina y del otro Kicillof”, evaluó.

Por otra parte, señaló que algunos sectores especulaban con una posible ruptura dentro de La Libertad Avanza y un distanciamiento de Patricia Bullrich, pero consideró que las últimas declaraciones de Milei despejaron ese escenario.

“Algunos soñaban con la división de La Libertad Avanza con Patricia Bullrich. Ayer Milei la sepultó, dijo que Bullrich es una socia, se ató con ella y van todos juntos”, afirmó.

Para el analista, este acercamiento le plantea un desafío adicional al peronismo, que deberá buscar la unidad y resolver sus candidaturas sin una instancia de competencia interna. “Le dejó un problema al justicialismo, que se deberá unir sin una PASO previa. Es un desafío enorme”, remarcó.

El dólar y las empresas

En el plano económico, Granados se refirió al comportamiento del mercado cambiario y a la operatoria del dólar contado con liquidación. Según explicó, actualmente se registra poco volumen de operaciones y el cepo cambiario continúa teniendo restricciones que afectan principalmente a las empresas.

“El cepo no es para la gente, es para las empresas que ganaron en otros gobiernos. Lo pueden hacer a través del contado con liqui, que subió porque algunas empresas quieren reservar ganancias”, señaló.

Finalmente, el columnista mencionó una licitación realizada para la construcción de tres campamentos en la provincia de San Juan, que fue adjudicada a dos pequeñas y medianas empresas argentinas: una de la provincia de Buenos Aires y otra de Salta.

Granados destacó que el resultado de la convocatoria tuvo poca repercusión pública debido a la centralidad que adquirió la agenda política.

“Ayer hubo una licitación para hacer tres campamentos en San Juan y ganaron dos pymes argentinas, una de la provincia de Buenos Aires y otra de Salta. Pero esto pasó inadvertido porque ahora todo es política y hasta que se termine de votar en el Congreso va a ser así”, concluyó.