Los termenses deberán prepararse para un clima inestable en los próximos días, con lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre 19 y 30 grados. Se anticipa que el clima se mantenga variable, afectando las actividades al aire libre.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, el clima se presenta con lluvia irregular en las cercanías, lo que podría afectar a los termenses que tienen planes al aire libre. La temperatura actual es de 20.7 °C, con una sensación térmica de 22.2 °C, creando un ambiente algo fresco y húmedo.

La humedad alcanza el 84%, lo que provoca que la sensación de bochorno se mantenga a lo largo del día. Los vientos soplan a 6.5 km/h desde el este-sureste, aportando un ligero alivio en medio de las lluvias.

Para hoy, se espera que las temperaturas fluctúen entre 19.6 °C de mínima y 27.2 °C de máxima, continuando con el patrón de inestabilidad que ha caracterizado a la región. Las lluvias podrían ser intermitentes, por lo que se recomienda estar preparados.

El clima no dará tregua, ya que para mañana, los termenses enfrentarán nuevamente lluvia irregular en las cercanías, con mínimas de 21.1 °C y máximas que podrían alcanzar los 30.5 °C. Este aumento en la temperatura podría generar un clima más húmedo y caluroso.

Finalmente, el sábado se prevé llovizna ligera, con mínimas de 21 °C y máximas de 28.1 °C. Este patrón de clima inestable se mantendrá, haciendo que los termenses se adapten a las condiciones cambiantes de los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.