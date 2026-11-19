El gobernador encabezó la apertura de la evaluación destinada a cubrir cargos titulares en los niveles Inicial, Primario y Secundario. Los aspirantes rindieron este jueves la prueba escrita de la etapa de oposición.

Hoy 07:59

Más de 700 docentes participan este jueves por la mañana en el Fórum para participar de la apertura del concurso destinado a cubrir cargos directivos titulares en los niveles Inicial, Primario y Secundario.

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El acto fue presidido por el gobernador Elías Suárez, quien acompañó a los aspirantes en el inicio de esta instancia de evaluación, que forma parte del proceso de selección para acceder a puestos de conducción dentro del sistema educativo provincial.

Durante la jornada, los participantes realizaran la evaluación escrita correspondiente a la etapa de oposición, en el marco de un concurso que busca reconocer los méritos, la formación y la trayectoria profesional de los docentes.

En su mensaje, el mandatario destacó la responsabilidad de la sociedad en la educación de las nuevas generaciones y valoró el esfuerzo realizado por quienes participan del proceso.

“Tenemos una obligación como sociedad de educar a niños y jóvenes. Reconocer el mérito de estos meses significa algo importante para todo el sistema educativo. Felicitarlos es poco. Darles ánimo es importante. Les deseo suerte, aunque la suerte está en el esfuerzo que vienen haciendo”, expresó.

La convocatoria representa una instancia importante para la cobertura de cargos de conducción en las instituciones educativas de la provincia, mediante un mecanismo de evaluación y reconocimiento de los méritos profesionales.