Así lo determinó una investigación del Centro de Investigaciones Pew, la cual proyecta que el islam alcanzará los 2.570 millones de fieles, frente a los 2.520 millones del cristianismo. Las diferencias en las tasas de natalidad serían determinantes para este cambio histórico.

Hoy 07:46

El islam podría convertirse en la religión con mayor cantidad de fieles del mundo para 2035, superando por primera vez al cristianismo, según una nueva investigación del Centro de Investigaciones Pew, que analiza la evolución de los principales grupos religiosos a nivel global.

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De acuerdo con las proyecciones difundidas este miércoles, la población musulmana alcanzaría los 2.570 millones de personas en 2035, mientras que los cristianos sumarían aproximadamente 2.520 millones. Se trataría de un cambio significativo en la distribución religiosa mundial, aunque ambas comunidades continuarían creciendo en las próximas décadas.

El estudio tomó como punto de partida las estimaciones de 2020, cuando se contabilizaban 2.270 millones de cristianos y 2.020 millones de musulmanes. Si las tendencias demográficas se mantienen, para 2070 la población islámica superaría los 3.600 millones de personas, frente a poco menos de 3.000 millones de cristianos.

Por qué el islam crecería más rápido que el cristianismo

Según los investigadores, la principal explicación de este fenómeno se encuentra en las diferencias en las tasas de fecundidad y la estructura de edad de ambas poblaciones, más que en las conversiones religiosas.

Entre 2020 y 2025, las mujeres musulmanas registraron un promedio de 3,1 hijos, mientras que las cristianas tuvieron una media de 2,5 hijos. En el resto de los grupos religiosos, el promedio fue de 1,6 hijos por mujer.

“Son los bebés”, explicó el demógrafo de Pew Conrad Hackett, al señalar que los nacimientos tienen una influencia mucho mayor que los cambios de creencias religiosas en el crecimiento de ambas comunidades.

Las proyecciones indican que, entre 2020 y 2070, la población musulmana crecería un 80%, mientras que la cristiana aumentaría alrededor del 30%, acompañando el ritmo de crecimiento de la población mundial.

Qué ocurriría con las demás religiones

El informe también señala que los hindúes y judíos continuarían creciendo en cantidad de fieles, aunque su participación porcentual dentro de la población mundial disminuiría.

Por su parte, el budismo podría registrar una reducción tanto en números absolutos como en proporción de habitantes, principalmente por el envejecimiento y la disminución demográfica prevista en países como China, Japón y Corea del Sur.

En América Latina y el Caribe, el cristianismo seguiría siendo mayoritario, aunque su participación bajaría del 85% registrado en 2020 al 77% proyectado para 2070.

Los investigadores aclararon que estos resultados son proyecciones basadas en tendencias demográficas actuales y no predicciones definitivas, ya que factores económicos, sociales y migratorios podrían modificar la evolución religiosa del mundo durante las próximas décadas.