El jefe de Gabinete destacó el acuerdo alcanzado en el Senado para avanzar con la reforma electoral. El proyecto también incluye Ficha Limpia, cambios en la Boleta Única de Papel y la eliminación de las listas colectoras.

Hoy 07:34

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, celebró el dictamen favorable que obtuvo el Gobierno nacional en el Senado para avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027, luego de que el oficialismo aceptara retirar del proyecto el artículo que contemplaba las listas colectoras.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario destacó el acuerdo alcanzado y puso el foco en el costo económico de las elecciones primarias.

“¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares”, expresó Santilli.

En el mismo mensaje, el jefe de Gabinete adelantó que el oficialismo buscará avanzar con otros cambios en el sistema electoral argentino.

“También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los comerciantes”, agregó.

El acuerdo que permitió avanzar con la reforma electoral

El dictamen fue obtenido este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, luego de una serie de negociaciones entre La Libertad Avanza y bloques aliados que derivaron en modificaciones al proyecto original.

Uno de los principales cambios fue la eliminación del artículo que habilitaba las listas colectoras, un punto que había generado diferencias entre los espacios políticos que participaban de las negociaciones.

La senadora nacional y presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, también celebró el entendimiento alcanzado.

“Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO; Sin colectoras; Con Ficha Limpia: Se reducen 50 por ciento los espacios cedidos de publicidad”, manifestó en sus redes sociales.

Además de la suspensión de las primarias para 2027, la iniciativa contempla la incorporación del régimen de Ficha Limpia, modificaciones en las reglas de presentación de candidaturas y cambios vinculados con la Boleta Única de Papel.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo buscará debatir la reforma electoral el jueves 26 de noviembre en el Senado, donde necesitará reunir los votos suficientes para obtener la media sanción.

La Libertad Avanza confía en alcanzar entre 38 y 40 votos para avanzar con el proyecto y aspira a completar su tratamiento en la Cámara de Diputados durante la primera semana de diciembre.

Por el momento, la suspensión de las PASO todavía no es ley, ya que la iniciativa deberá superar el tratamiento en ambas cámaras del Congreso.