Película de Dani de la Orden que adopta, de manera inteligente, la estructura de un western, el cual hubiese sido dialogado por Aaron Sorkin y dirigido por Paul Greengrass.

Hoy 07:18

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

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“Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”. George Orwell, corresponsal de guerra (la Segunda y Mundial) tras vivir como combatiente voluntario la civil y fratricida española, dejó esta cita para la posteridad y para que sea uno de los pilares (fortaleza en sus convicciones y fragilidad en la erosión del poder) de 'El director', la película de un Dani de la Orden editorialista brillante de clásicos como 'El cuarto poder' (R. Brooks, 1952) y 'Todos los hombres del presidente' (A. J. Pakula), de la cual es el reverso pesimista en donde el enemigo está en el propio periódico.

De cubrir conflictos bélicos aterriza David Jiménez –interpretado con energía y esa integridad tan de los héroes a su pesar de Frank Capra por su tocayo David Verdaguer– para encontrarse con que dirigir un diario es una batalla tras otra. La película adopta, de manera inteligente, la estructura de un western, el cual hubiese sido dialogado por Aaron Sorkin y dirigido por Paul Greengrass. Hay mucho en el David Jiménez que recrea el film de aquella estirpe de 'caballeros de la prensa' que formaban parte del paisaje humano, histórico y moral de las obras maestras dirigidas por John Ford: los duelos dialécticos y juegos de seducción y amenaza entre los personajes de Verdaguer y de Alberto San Juan remiten a los de los de Edmond O’Brien y Lee Marvin en 'El hombre que mató a Liberty Valance' (1962), ya saben, donde se prefería imprimir la leyenda (la mentira) en vez de la verdad.

'El director' no solo vuelve a ser la mejor y más contundente radiografía de una España de anteayer más reconocible que nunca, y el ejemplo de que el (casi testimonial) cine político nacional puede (debe) ser incómodo y no relaciones públicas: es la confirmación de un director cada vez más seguro y ambicioso que no olvida sus orígenes en la comedia ¿o no vendría a ser la película de Dani de la Orden la versión maquiavélica y siglo XXI de la 'Primera plana' de Billy Wilder?

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