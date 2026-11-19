El Negro enfrentará esta noche al conjunto de Caballito en el estadio Vicente Rosales.

Hoy 06:51

Olímpico de La Banda buscará reencontrarse con la victoria esta noche, desde las 22.05, cuando reciba a Ferro Carril Oeste en el estadio Vicente Rosales, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será televisado en vivo por TyC Sports.

El conjunto dirigido por Leonardo Costa intentará recuperarse después de la derrota sufrida ante Instituto de Córdoba y aprovechar su localía para sumar un triunfo importante en una competencia que comienza a exigir regularidad.

El Negro afrontará el penúltimo partido en La Banda durante esta etapa del calendario y tendrá enfrente a un rival que también necesita recuperarse, ya que Ferro viene de perder ante Peñarol de Mar del Plata en su última presentación.

En cuanto a las posiciones, Olímpico ocupa el séptimo lugar de la tabla general, con un registro de cuatro victorias y cuatro derrotas, mientras que el conjunto de Caballito se encuentra en el 17.º puesto, con dos triunfos y seis caídas.

Olímpico afronta el partido con bajas importantes

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico bandeño pasa por las ausencias que afectan la estructura del plantel.

La baja más significativa es la de Hall Elisias, quien sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el encuentro frente a Instituto. La gravedad de la lesión provocó su desvinculación y obligó a la dirigencia a comenzar la búsqueda de un reemplazante para lo que resta de la temporada.

A esta situación se suma la ausencia de Agustín Vergara, quien continúa con su recuperación de un esguince de tobillo asociado a una microfractura y todavía no está en condiciones de regresar a la competencia.

Estas bajas representan un desafío para Leo Costa, que deberá encontrar alternativas para sostener la intensidad defensiva y el funcionamiento colectivo del equipo.

Emiliano Basabe, la novedad del Negro

La principal noticia positiva para Olímpico es la incorporación de Emiliano Basabe, quien llegó al club para ocupar la ficha que había quedado vacante tras la salida de Lucas Lorenzen.

El alero lleva casi una semana entrenándose con sus nuevos compañeros y continúa trabajando para adaptarse al sistema de juego que propone el entrenador.

Su presencia representa una nueva alternativa para el conjunto bandeño, que necesita ampliar su rotación ante las ausencias y recuperar consistencia en ambos costados de la cancha.

Horario, árbitros yTV

El encuentro entre Olímpico y Ferro Carril Oeste se disputará esta noche, a partir de las 22.05, en el estadio Vicente Rosales de La Banda.

La terna arbitral estará integrada por Alejandro Chiti, Julio Dinamarca e Iván Huck Braner, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports.

Con el respaldo de su gente, Olímpico intentará hacerse fuerte en casa y regresar a la senda del triunfo, en un compromiso que también servirá para evaluar las respuestas del equipo ante las modificaciones obligadas en su plantel.