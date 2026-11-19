Patricia Bullrich le recordó a Milei que el factor más importante para ganar una elección es la economía.

Hoy 07:11

Por Laura Di Marco

Para La Nación

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esto ya lo viví”, musita Patricia Bullrich, en la intimidad de su despacho, cuando mira la foto del apagón del consumo, el estrangulamiento de pymes y comercios y los problemas de desempleo que empiezan a asomar en el horizonte de las preocupaciones colectivas. Claro que lo vivió. Primero con Macri y, muchos años atrás, con De la Rúa: la maldición de los gobiernos no peronistas.

El martes por la noche, en un encuentro con el mundo de las finanzas, la mujer que le hace bajar la cabeza al Presidente se diferenció unos milímetros más del Gobierno. Le recordó a Milei que el factor más importante para ganar una elección es la economía y que la gente necesita sentir las mejoras “ahora”. El “proyecto” debe ser reelecto en 2027, subrayó. Para los que fuman debajo del agua, fue importante que haya remarcado “el proyecto”, no Milei. ¿Qué busca, en el fondo? Mientras, funcionarios del Gobierno trabajan en un embrionario proyecto de dolarización de la economía: una suerte de reformulación de la convertibilidad 2.0.

Antes, el mismo martes, Milei se había esforzado en volver a seducirla políticamente dirigiéndose a ella como la “doctora Bullrich”. La elogió por haber terminado con los piquetes. Ella, mientras tanto, desliza en la intimidad de las charlas con sus colaboradores que Milei está desesperado. Y así parece. No pueden juntos, pero tampoco separados. En verdad, están encadenados. Ni Dios sabe cómo puede terminar la interna oficialista, aunque ella –eso sí– sigue acumulando capital político.

Karina no la digiere y, sin embargo, el último martes en la mesa política de la que participaron todos, Patricia fue inesperadamente empoderada por los Milei para liderar la reforma política en detrimento del gelatinoso Diego Santilli. Santilli aseguraba que tenía los votos de los gobernadores para aprobar los proyectos del oficialismo en el Congreso, pero ayer esos mismos gobernadores, en Diputados, le mandaron el mensaje contrario: el cordobés Llaryora y el santafesino Pullaro dejaron sin quorum a Martín Menem en una sesión clave para el mileísmo: el tratamiento de la ley Malvinas. El bullrichismo se frotaba las manos y contaba los tantos. Si Karina Milei buscaba que sea Menem y no Bullrich el vice de Milei, ahora sabe que el camino puede ser más espinoso de lo que suponía.

El principal motivo de la disputa entre el Gobierno y los jefes territoriales de las provincias es la distribución de los cuatro lugares que le corresponden a Diputados en el Consejo de la Magistratura. “Es lo que nosotros decimos; no se puede maltratar a todo el mundo y, después, pretender que te voten leyes. Hay que dialogar, hacer política”, dicen en el bullrichismo. Mientras esta guerra parlamentaria sucedía, Patricia se encaminaba a lograr un dictamen favorable en el Senado para suspender las PASO, previo retiro de las colectoras. Justo lo que ella quería.

¿Es cierto que le ofrecieron la vicepresidencia y ella la rechazó? Sí. Los hermanos le insinuaron acompañar a Milei en su proyecto de reelección 2027. Ella respondió: “No pongamos el carro delante del caballo. No es momento”. Pero, ¿por qué lo rechazó? Alguien cercando a la senadora, deduce: “Porque no quiere ser la Pichetto de Milei si a él no le dan los números para ser reelecto”. ¿Y cuándo se sabrá si le dan o no le dan los números? Sin las primarias, en septiembre.

publicidad

Pasan cosas raras entre los Pimpinela de la derecha. Días atrás, en otro gesto de diferenciación, Bullrich puso en X un posteo inquietante: anunció que impulsaría una ley para revertir el desfinanciamiento de la discapacidad. La definió como “una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa”. Y, en sintonía papal, remató: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. Lo extraño fue que un colaborador de Bullrich retuiteó el posteo de su jefa política y Milei le dio retuit, no al texto originario, en la cuenta de la senadora, sino al de su colaborador. La confusión es total.

Del cortocircuito se hizo eco The Financial Times, con un sugestivo título “Milei se enfrenta a la líder más popular de su gobierno”. Un título difícil de tragar para los hermanos Milei, sobre todo porque fue el diario británico el que, con un año y medio de anticipación, vaticinó que el libertario podría convertirse en el próximo presidente de la Argentina. Aquel artículo prematuro fue publicado en abril de 2022.

Romper no es un plan viable para ella en este momento porque, a la vez, sabe que no la pueden echar. ¿Entonces? Su razonamiento es así. La apuesta es que, si Milei no logra ser competitivo, decline por sí mismo su candidatura presidencial, en favor de la “socia del proyecto”. Cerca de Patricia recitan ejemplos de este rarísimo paso al costado en la historia democrática reciente: lo hizo Alberto Fernández en favor de Massa o Néstor Kirchner en favor de Cristina. Nadie ve eso, por ahora, excepto ella.

Mientras todo esto sucede en Ciudad Gótica, en San José 1111 Cristina impulsó una sugestiva nominación, ultrapragmática, por cierto: impulsó al peronista federal Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa, para el Consejo de la Magistratura, el organismo que nomina a los jueces. Varias encuestas ponen a la lideresa del populismo de izquierda como preferida en las encuestas y, cuando Patricia ve ese despliegue, vuelve a repetir y a repetirse: “Esta historia ya la viví”. ¿Podrá en 2027 aquella historia vieja y repetida tener un final diferente?