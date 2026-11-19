La actriz que interpreta a Maysilee Donner en “Amanecer en la cosecha” reflexionó sobre la vigencia de la saga y las conexiones entre la ficción distópica de Suzanne Collins y la realidad. El director Francis Lawrence también advirtió sobre el avance del autoritarismo y la pérdida de capacidad para rebelarse.

Hoy 07:30

A casi dos décadas de la publicación de la primera novela de Los juegos del hambre, el universo distópico creado por Suzanne Collins parece encontrar nuevas conexiones con la actualidad. Así lo consideró Mckenna Grace, una de las protagonistas de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, durante una entrevista con la revista Fotogramas.

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“Da miedo ver que cada vez aparecen más conexiones entre estas historias y el mundo de hoy”, sostuvo la actriz, quien interpreta a Maysilee Donner en la nueva película de la franquicia.

La producción, dirigida por Francis Lawrence, transcurre 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y se centra en la historia de Haymitch durante los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. En esa edición, cada distrito debe enviar cuatro tributos en lugar de dos.

Grace destacó que los jóvenes personajes de esta historia intentan enfrentarse a un sistema injusto, incluso cuando sus esfuerzos no producen resultados inmediatos. “A sus 16 años, estos jóvenes plantan cara e intentan cambiar las cosas y, aunque entonces no consigan resultados, preparan el terreno para que Katniss pueda cambiar el mundo para siempre”, explicó.

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Francis Lawrence también se refirió a la vigencia política y social de la saga. Para el director, la obra de Collins aborda aspectos persistentes de la naturaleza humana, como la inclinación a la violencia, la atracción por el autoritarismo y el costo de resistir frente al poder.

En ese sentido, planteó su preocupación por la indefensión aprendida: la sensación de que los pensamientos, las opiniones y las acciones individuales no pueden modificar la realidad. Según explicó, esa percepción puede hacer que las personas pierdan, con el paso del tiempo, el impulso de rebelarse frente a las injusticias.

“Esta historia es una llamada a la acción. Tienes que asumir esa responsabilidad, tomar las riendas y luchar por el cambio sin esperar una recompensa inmediata”, afirmó Lawrence.

El regreso a Panem y el origen del sinsajo

La actriz también recordó que llegó al rodaje como una admiradora de la franquicia. Había leído el primer libro cuando tenía 11 o 12 años y, según contó, estaba tan fascinada con la historia que había dedicado un espacio especial de su habitación a la saga.

Sobre Maysilee, destacó su confianza, sus comentarios mordaces y su fidelidad a sus principios. También señaló que el personaje comparte con Peeta Mellark la voluntad de no permitir que el Capitolio les arrebate su identidad.

Uno de los elementos centrales de su participación es el broche del sinsajo, que inicialmente pertenece a Maysilee y posteriormente llega a manos de Katniss, hasta convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de la rebelión.

El rodaje de Amanecer en la cosecha se desarrolló en distintos escenarios naturales de España, entre ellos el Parque Natural de Somiedo, el lago del Valle y el hayedo de Montegrande, en Asturias, además de Piedrafita de Babia, en León.