La protagonista de “Duna: Parte Tres” rechazó las especulaciones sobre supuestos retoques estéticos y el uso de Ozempic. Además, cuestionó la obsesión de las redes sociales con la apariencia física y contó cómo cambió sus hábitos al cumplir 30 años.

Hoy 07:46

Florence Pugh salió al cruce de los comentarios sobre su apariencia física luego de que fotografías recientes de la actriz desataran especulaciones en las redes sociales sobre posibles cirugías estéticas y el uso de medicamentos para bajar de peso. La protagonista de Mujercitas negó haberse sometido a intervenciones faciales y aseguró que nunca utilizó Ozempic.

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La polémica comenzó después de su aparición en los Governors Awards, celebrados el 15 de noviembre en Los Ángeles. A partir de imágenes de distintas etapas de su vida, algunos usuarios compararon sus facciones y señalaron supuestos cambios en sus mejillas y en la línea de la mandíbula.

La actriz, de 30 años, respondió inicialmente a un video publicado por Evie Magazine, que analizaba su aspecto físico. “Chicos, cumplí 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y los rostros cambian. No es para tanto”, escribió. También consideró perturbador que algunas personas no puedan distinguir entre el envejecimiento natural y una intervención estética.

Sin embargo, Pugh decidió profundizar su respuesta con una extensa publicación en Instagram. Allí cuestionó el nivel de exposición al que están sometidas las mujeres y el interés por analizar cada detalle de sus cuerpos.

“Me resulta muy estresante despertarme y encontrarme con miles de personas hablando de mí y de mi cuerpo de maneras que ni siquiera puedo comprender”, expresó.

Florence Pugh

En tono irónico, enumeró las supuestas intervenciones que le atribuyeron en internet: desde tratamientos con Ozempic hasta cirugías de párpados, rellenos, liposucción facial, bichectomía y rinoplastia. “Nunca he usado Ozempic, nunca me hice una cirugía facial. Y que nunca digan que esta nariz no es mía”, aclaró.

La actriz también recordó que sufrió críticas por su peso desde el comienzo de su carrera en Hollywood y sostuvo que pasó buena parte de su trayectoria defendiendo la diversidad de los cuerpos frente a las exigencias de la industria.

Los cambios que hizo al cumplir 30 años

Pugh explicó que las modificaciones en su apariencia responden a cambios en sus hábitos y a una relación más saludable con su cuerpo. Al cumplir 30 años, en enero pasado, se propuso mejorar su vínculo con el alcohol y comenzar a entrenar para conseguir hacer al menos una dominada.

Según contó, por primera vez en su carrera tuvo la posibilidad de descansar adecuadamente, dormir, entrenar y alimentarse de manera regular. También reveló que, aunque perdió apenas dos libras (unos 900 gramos), logró ganar fuerza muscular: actualmente puede realizar seis dominadas y levantar 110 kilos.

La intérprete también reveló que demandó a varias publicaciones por difundir imágenes generadas con inteligencia artificial que la mostraban supuestamente recibiendo tratamientos estéticos y promocionando procedimientos cosméticos.

Finalmente, Pugh pidió mayor responsabilidad a la hora de comentar la apariencia de otras personas. Consideró que los estándares de belleza son cada vez más difíciles de alcanzar y que la presión sobre los cuerpos se volvió una constante en las redes sociales.

“No estoy enojada con ustedes, estoy enojada con la situación que se proyecta sobre nosotros”, concluyó.