La protagonista de “Duna: Parte Tres” rechazó las especulaciones sobre supuestos retoques estéticos y el uso de Ozempic. Además, cuestionó la obsesión de las redes sociales con la apariencia física y contó cómo cambió sus hábitos al cumplir 30 años.
Florence Pugh salió al cruce de los comentarios sobre su apariencia física luego de que fotografías recientes de la actriz desataran especulaciones en las redes sociales sobre posibles cirugías estéticas y el uso de medicamentos para bajar de peso. La protagonista de Mujercitas negó haberse sometido a intervenciones faciales y aseguró que nunca utilizó Ozempic.
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La polémica comenzó después de su aparición en los Governors Awards, celebrados el 15 de noviembre en Los Ángeles. A partir de imágenes de distintas etapas de su vida, algunos usuarios compararon sus facciones y señalaron supuestos cambios en sus mejillas y en la línea de la mandíbula.
La actriz, de 30 años, respondió inicialmente a un video publicado por Evie Magazine, que analizaba su aspecto físico. “Chicos, cumplí 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y los rostros cambian. No es para tanto”, escribió. También consideró perturbador que algunas personas no puedan distinguir entre el envejecimiento natural y una intervención estética.
Sin embargo, Pugh decidió profundizar su respuesta con una extensa publicación en Instagram. Allí cuestionó el nivel de exposición al que están sometidas las mujeres y el interés por analizar cada detalle de sus cuerpos.
“Me resulta muy estresante despertarme y encontrarme con miles de personas hablando de mí y de mi cuerpo de maneras que ni siquiera puedo comprender”, expresó.
Florence Pugh
En tono irónico, enumeró las supuestas intervenciones que le atribuyeron en internet: desde tratamientos con Ozempic hasta cirugías de párpados, rellenos, liposucción facial, bichectomía y rinoplastia. “Nunca he usado Ozempic, nunca me hice una cirugía facial. Y que nunca digan que esta nariz no es mía”, aclaró.
La actriz también recordó que sufrió críticas por su peso desde el comienzo de su carrera en Hollywood y sostuvo que pasó buena parte de su trayectoria defendiendo la diversidad de los cuerpos frente a las exigencias de la industria.
Los cambios que hizo al cumplir 30 años
Pugh explicó que las modificaciones en su apariencia responden a cambios en sus hábitos y a una relación más saludable con su cuerpo. Al cumplir 30 años, en enero pasado, se propuso mejorar su vínculo con el alcohol y comenzar a entrenar para conseguir hacer al menos una dominada.
Según contó, por primera vez en su carrera tuvo la posibilidad de descansar adecuadamente, dormir, entrenar y alimentarse de manera regular. También reveló que, aunque perdió apenas dos libras (unos 900 gramos), logró ganar fuerza muscular: actualmente puede realizar seis dominadas y levantar 110 kilos.
La intérprete también reveló que demandó a varias publicaciones por difundir imágenes generadas con inteligencia artificial que la mostraban supuestamente recibiendo tratamientos estéticos y promocionando procedimientos cosméticos.
Finalmente, Pugh pidió mayor responsabilidad a la hora de comentar la apariencia de otras personas. Consideró que los estándares de belleza son cada vez más difíciles de alcanzar y que la presión sobre los cuerpos se volvió una constante en las redes sociales.
“No estoy enojada con ustedes, estoy enojada con la situación que se proyecta sobre nosotros”, concluyó.