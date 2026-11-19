El clima en Añatuya presenta condiciones cubiertas y una temperatura agradable. Se anticipan días con lluvias irregulares y variaciones en las temperaturas.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta cubierto en este momento, con una temperatura actual de 19.4 °C que se siente como 20.2 °C. La humedad alcanza el 85%, lo que da una sensación de calidez en el ambiente.

Para hoy, Jueves 19 de noviembre de 2026, se anticipa un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17.8 °C de mínima y los 28.7 °C de máxima. Los añatuyenses pueden esperar un clima agradable a lo largo del día.

Sin embargo, el pronóstico no es del todo estable, ya que para mañana, Viernes 20 de noviembre, se esperan lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 22 °C y máximas que alcanzarán los 29.4 °C. Esto podría generar cambios en las actividades al aire libre.

El Sábado 21 de noviembre también traerá lluvias irregulares en la región, con temperaturas mínimas de 20.9 °C y máximas que llegarán a 30.7 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un clima cálido y variable en los próximos días.

En resumen, Añatuya vivirá un día cubierto hoy, con una temperatura mínima de 17.8 °C y una máxima de 28.7 °C. Para los próximos días, se esperan lluvias irregulares, con mínimas de 22 °C y máximas que rondarán los 30.7 °C.

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