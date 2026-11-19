La actriz de "Eternals" y "Crazy Rich Asians" expresó su interés en sumarse a la nueva película de James Bond, protagonizada por Robert Pattinson. También aseguró que le gustaría interpretar a una villana.

Hoy 08:30

Gemma Chan manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de incorporarse a la franquicia de James Bond. La actriz británica respondió a las especulaciones de los seguidores que la imaginan como una de las candidatas para convertirse en la próxima chica Bond y dejó en claro que aceptaría la propuesta.

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"Estoy halagada, y por supuesto que lo haría. Es una franquicia icónica y estoy muy emocionada de que las cosas estén avanzando", afirmó durante la presentación de su nueva película, Josephine, realizada el miércoles por la noche en West Hollywood.

Chan también señaló que estaría interesada en interpretar a una villana, una posibilidad que amplía las opciones de su eventual participación en la saga. Por el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre su incorporación al elenco.

La conversación se produce después de que Robert Pattinson fuera confirmado como el nuevo James Bond, en una película que tendrá a Denis Villeneuve como director y a Steven Knight a cargo del guion. El proyecto marcará una nueva etapa para la franquicia cinematográfica.

La actriz, conocida por sus trabajos en Crazy Rich Asians, Eternals y The Creator, ya tiene un vínculo con el universo del agente secreto: participa en el videojuego 007 First Light, donde interpreta mediante su voz al personaje de la doctora Selina Tan, una académica vinculada al MI6.