La investigación apunta a Marcelo Alejandro Vallozzi, denunciado por dos comerciantes. Allanaron una empresa de transporte, secuestraron documentación y nueve camiones, mientras la Policía procura dar con su paradero.

Hoy 06:46

Un empresario de la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, es intensamente buscado por la Justicia, en el marco de una investigación por presuntas estafas millonarias mediante la utilización de cheques sin fondos. El perjuicio denunciado por dos firmas comerciales superaría los $200 millones.

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El principal investigado es Marcelo Alejandro Vallozzi, titular de una empresa de transporte denominada "La Logística", cuyas oficinas funcionan sobre la ruta 92, que conecta Quimilí con Añatuya. La causa está a cargo de la fiscal Luján González Garay.

De acuerdo con la investigación, efectivos del Departamento de Delitos Económicos realizaron allanamientos en la empresa y en un domicilio ubicado en el paraje Las Tres Rosas, en Quimilí. Los procedimientos fueron autorizados por la jueza de Control y Garantías, Érika Casagrande Valdueza, en el marco de dos legajos judiciales que posteriormente fueron acumulados.

Una operación por 75.000 litros de combustible

Una de las denuncias fue presentada por Fernando Ariel Bertolotti, titular de una firma dedicada a la comercialización de combustibles. Según consta en la investigación, el 22 de septiembre pasado Vallozzi habría solicitado una importante cantidad de gasoil y concretado tres operaciones comerciales consecutivas.

En la primera, el denunciante entregó 25.000 litros de combustible, que fueron abonados con cheques de pago diferido por $54.417.093. En una segunda operación entregó otros 23.000 litros, por un valor de $46.767.500, mientras que en la tercera suministró 27.000 litros, respaldados por cuatro cheques por $65.826.000.

De esta manera, las operaciones alcanzaron un total de 75.000 litros de gasoil por $167.010.593. Sin embargo, según la presentación judicial, solamente uno de los pagos habría sido cobrado.

La investigación también incorporó información del Banco Central de la República Argentina, donde se habrían registrado 100 cheques rechazados por un total de $413.177.842,25, de los cuales $313.925.842,25 corresponderían al Banco Nación y otros $99.252.000 a una segunda entidad bancaria.

Una segunda denuncia y más deudas comerciales

El segundo denunciante es Marcelo Jesús Antonio Prandi, quien también habría concretado distintas operaciones comerciales con Vallozzi. La presentación judicial fue realizada el 30 de octubre y alcanzó, además, a la esposa del empresario, Emilse Carabajal, y a un empleado identificado como Lucas Beck.

Según la denuncia, el comerciante recibió cheques de pago diferido como respaldo de las transacciones. Al intentar cobrarlos, dos documentos fueron rechazados por falta de fondos por una suma superior a los $6.500.000.

A esto se sumaron otros cheques emitidos por la mujer, por más de $29 millones, y dos facturas que permanecían impagas por un monto de $11.460.400.

Los investigadores consideran que los hechos podrían responder a una maniobra previamente organizada y no simplemente a operaciones comerciales que no pudieron concretarse, debido a la multiplicidad de compromisos asumidos y los instrumentos de pago rechazados.

Allanamientos y secuestro de nueve camiones

Durante los procedimientos, la Policía buscó reunir documentación contable y comercial vinculada con las operaciones denunciadas. Entre los elementos requeridos se encontraban remitos de entrega de combustible, facturas, recibos, pagarés, cheques físicos y registros bancarios.

También se dispuso el secuestro de dispositivos electrónicos e informáticos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets y unidades de almacenamiento que pudieran contener información relacionada con las transacciones.

Además, los efectivos habrían incautado nueve camiones vinculados con la empresa de transporte.

Al momento de los procedimientos, Vallozzi no había sido localizado. Tras notificarse a sus familiares sobre la orden de detención, comenzaron a intervenir abogados y se habrían presentado pedidos de eximición de prisión.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa para determinar el alcance de las presuntas maniobras, establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados y dar con el paradero del principal acusado.