La actriz, recordada por sus trabajos en "The O.C." y "Arrow", protagoniza "La asistente de la morgue", que llega este jueves a los cines argentinos. En una entrevista contó cómo fue interpretar a Rebecca Owens y reveló los desafíos de una de las secuencias más violentas de la película.

Hoy 12:17

Willa Holland regresa a la pantalla con un desafío muy diferente a los personajes que marcaron su carrera televisiva. La actriz estadounidense protagoniza "La asistente de la morgue" ("The Mortuary Assistant"), una película de terror que se estrena este jueves en los cines argentinos y que la enfrenta a una historia cargada de situaciones sobrenaturales, violencia y tensión psicológica.

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En el filme interpreta a Rebecca Owens, una joven que comienza a trabajar durante el turno nocturno en una funeraria. Lo que parece una tarea rutinaria pronto se transforma en una pesadilla cuando empieza a experimentar fenómenos inexplicables mientras prepara cadáveres.

En una entrevista sobre la producción, Holland manifestó su entusiasmo por el género y por las posibilidades que ofrece para las actrices. "El género de terror me resulta muy emocionante por la manera en que evolucionó en los últimos cinco o diez años. Los personajes y los papeles son muy variados, y las oportunidades son muchísimas. Estoy dispuesta a hacerlo todo", expresó.

La actriz también recordó una de las secuencias más exigentes del rodaje, en la que Rebecca descubre que, mientras cree estar siendo atacada por otra persona, en realidad se está apuñalando a sí misma.

"Hay muchos gritos, mucha sangre y muchas puñaladas. Fue una escena muy intensa de filmar", contó sobre una de las situaciones más perturbadoras de la película.

La historia está basada en el videojuego homónimo de terror y combina elementos sobrenaturales con el suspenso psicológico. Su protagonista debe realizar procedimientos funerarios mientras intenta descubrir qué fuerzas extrañas habitan el lugar y cómo sobrevivir a una noche que se vuelve cada vez más aterradora.

Holland alcanzó popularidad internacional por sus interpretaciones de Kaitlin Cooper en "The O.C." y Thea Queen en "Arrow". Con este nuevo proyecto, se adentra en un género que, según sus propias palabras, le ofrece un amplio abanico de posibilidades para explorar diferentes personajes y registros interpretativos.