La investigación apunta a establecer el origen de seis ampollas de fentanilo secuestradas en la vivienda del acusado, en el barrio Salta Prolongación. También encontraron certificados médicos en blanco, sellados y firmados por una profesional.

Hoy 12:00

La investigación contra el enfermero Mario Alberto Navarrete sumó nuevos elementos que ahora llevan a los investigadores a indagar sobre la posible procedencia de los medicamentos que habría utilizado para suministrarle fentanilo a una empleada judicial.

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Uno de los principales interrogantes que busca despejar la Fiscalía es si las sustancias secuestradas en su vivienda fueron adquiridas por el propio acusado o si habrían sido retiradas del sanatorio privado donde trabaja, particularmente del área de Terapia Intensiva.

Durante el allanamiento realizado en una propiedad del barrio Salta Prolongación, los investigadores encontraron seis ampollas de fentanilo, además de otros medicamentos, pastillas para el dolor de cabeza y componentes con potasio y hierro.

Otro hallazgo que despertó la atención de los investigadores fueron tres certificados médicos en blanco, sellados y firmados por la doctora Margarita Coronel. La Fiscalía busca establecer por qué estaban en poder del enfermero y si existe alguna vinculación con la obtención o utilización de los medicamentos.

Cuatro aplicaciones durante septiembre

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la madre de una empleada judicial, identificada por sus iniciales como F.P. Según la acusación, Navarrete le habría aplicado fentanilo en cuatro oportunidades durante septiembre.

Los episodios habrían ocurrido los días 4, 8, 10 y 13 de ese mes, de acuerdo con el título de la publicación de El Liberal, aunque el cuerpo de esa misma nota menciona el día 9 en lugar del 10.

La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Abate, de la Unidad Fiscal de La Banda. El enfermero, de 48 años, fue imputado por "suministro de estupefacientes a título gratuito" y, al ser notificado de los cargos, optó por abstenerse de declarar.

Ahora, la Fiscalía procura reconstruir la trazabilidad de las ampollas secuestradas y determinar si existe alguna irregularidad en el manejo de los medicamentos del establecimiento sanitario. La posible sustracción de fentanilo de Terapia Intensiva constituye una de las líneas que los investigadores buscan esclarecer en una causa que también deberá establecer las circunstancias en las que la empleada judicial recibió las aplicaciones.