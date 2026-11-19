La actriz de "Longlegs" disfrutó del desafío de convertirse en una institutriz psicópata en "Victorian Psycho", su nueva película de terror. Tras explorar un personaje muy diferente a los que había interpretado hasta ahora, aseguró que le gustaría repetir la experiencia.
Maika Monroe atraviesa una nueva etapa en su carrera y parece haber encontrado un particular atractivo en los personajes más perturbadores. La actriz estadounidense, reconocida por sus actuaciones en "It Follows", "Watcher" y "Longlegs", confesó que disfrutó especialmente de interpretar a una asesina en su nueva película, "Victorian Psycho".
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En una entrevista con la revista People, publicada este jueves, Monroe contó que le gustaría continuar explorando ese tipo de papeles. "Me encantaría volver a hacerlo. Lo disfruto mucho. Me gusta estar del otro lado", afirmó. Y agregó, entre risas: "¡Es lo mejor, ser la que mata!".
En la película, dirigida por Zachary Wigon y basada en la novela de Virginia Feito, la actriz interpreta a Winifred Notty, una institutriz excéntrica y perturbadora que llega a una mansión de la Inglaterra victoriana para trabajar al servicio de una familia adinerada. Su presencia pronto despierta sospechas, mientras comienzan a producirse extraños acontecimientos y desapariciones.
Monroe reconoció que al principio sintió nervios ante el desafío, porque se trataba de un personaje muy alejado de sus interpretaciones anteriores. Sin embargo, encontró en el papel una oportunidad para salir de su zona de confort y explorar una faceta diferente de su trabajo.
La transformación también implicó un importante trabajo de caracterización. La actriz utilizó peluca, dientes postizos y vestuario de época, además de trabajar por primera vez con un entrenador de dialecto para construir el acento británico de su personaje.
"Lo que fue increíble de trabajar con un entrenador de dialecto es que conocía el guion de principio a fin. Estaba incorporado en mi mente y en mi cuerpo, y nunca había tenido esa experiencia", explicó.
"Victorian Psycho" llegó a los cines el 13 de noviembre y cuenta también con las actuaciones de Thomasin McKenzie, Ruth Wilson y Jason Isaacs. Para Monroe, el proyecto representa una oportunidad de ampliar su registro después de consolidarse como una de las figuras más reconocidas del cine de terror contemporáneo.